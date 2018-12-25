Altın fiyatları yükselişte! Haftaya aşağı yönlü seyirle başlayan altın fiyatları, haftanın ikinci işlem günü olan 25 Aralık Salı günü yükselişe geçti. Özellikle dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketinde etkisiyle birlikte yükselişe geçen altın fiyatları yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Özellikle "Gram altın ne kadar?" "Çeyrak altın ne kadar?" sorularının cevabı araştırılıyor. Salı sabahı itibariyle altın gram altın 215 TL, çeyrek altın 352 lira üzerinden alıcı buluyor. İşte 25 Aralık güncel altın fiyatları...