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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi' nde düdük çalacak - Futbol Haberleri

        Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi'nde düdük çalacak

        FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Astana-Corvinul maçını yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 14:44 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:44
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        UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev!
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        FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan; Kazakistan'ın Astana ile Romanya'nın Corvinul takımları arasında yarın oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ikinci müsabakasında düdük çalacak.

        Kazakistan'ın Almatı şehrinde Almaty Ortalyk Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakada Çağdaş Altay dördüncü hakem, Erkan Engin VAR ve Onur Özütoprak AVAR olarak görev yapacak.

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