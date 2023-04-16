Atakan Çankaya'nın Valencia'ya hareketinde faul kararı doğru mu?
Seçim Demirel: Ben Atakan'ın faul olabilecek hiçbir müdahalesini görmüyorum. Burada bir faul yok. Atakan'ın hamlesi, Valencia'nın ayağının altına geliyor ama ihlali gerektirecek bir hamle değil.
Bülent Yıldırım: Arada bir top. İkisi de ayağını uzatıyor. Bir faul varsa yapan taraf Valencia. Verecekseniz bir faul kararı, bu Atakan'ın lehine olmalı.
Deniz Çoban: Oyun devam etmeli. Kaleye yakın yerlerde hakemlerin daha titiz olması lazım.
Atakan Çankaya'ya verilen faul kararı doğru mu, sarı kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: Sarı karta gerek yok, faul kararı yeterli.
Seçim Demirel: Sarı kart fazla oldu, faul kararı yeterliydi.