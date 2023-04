Erman Toroğlu: Kaleci, oyuncuya bir hareket yapamıyor. Sowe iyi vuramıyor. Kaleci hareketini yapıyor ve kalıyor. Öyle bir şey yok. Allah muhafaza çok iyi atıyor kendini Sowe.

Fırat Aydınus: Ali Sowe'un hızıyla gelip son anda topa vurması, o ivmelenmeyle İrfan Can Eğribayat'a temasıyla oluşan bir durum. İrfan Can müdahalede bulunur farklı, buradaki olay bu. Sabit kalmaya çalışan ve açı kapatan İrfan Can'a çarpan Ali Sowe. Hatta İrfan Can müdahaleden kaçınıyor. Penaltı değil, devam kararı doğru.