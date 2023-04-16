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Atilla Karaoğlan'ın Fenerbahçe - Ankaragücü maçındaki kararları gündeme oturdu: Penaltı mı değil mi?

Atilla Karaoğlan'ın Fenerbahçe - Ankaragücü maçındaki kararları gündeme oturdu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 geriye düştüğü maçta 90+6. dakikada attığı golle mağlup eden Fenerbahçe, zirve yarışında Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Mücadelede Atilla Karaoğlan'ın kararları gündeme otururken eski hakemler ve hakem yorumcuları pozisyonlaır değerlendirdi

Giriş: 16.04.2023 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dakika 18: Zajc'ın Emre'ye faulünde sarı kart gerekir mi?

    Seçim Demirel: Sarı kart gerekir ama hakemin göremsi kolay bir açıda değil.

    Bülent Yıldırım: Hakemin tespit etmesi oldukça zor. Biz tabii değişik çekimler, açılar nedeniyle her yerden görebiliyoruz. Sarı kart gerekir.

    Deniz Çoban: Devam ettirse görmedi derim. Ancak düdük çalıyor. Bence de sarı kart gerekir.

  • Dakika 26: Diego Rossi'nin Kitsiou'ya faulünde kart gerekir mi?

    Bülent Yıldırım: Tendona bir müdahale var. Sarı kart gösterse daha doğru olurdu.

    Seçim Demirel: Topla oynama niyetiyle bir faul var. Gerçekten hakemin görmesi zor bir pozisyondu. Hakem yine kaçırdı ama. Faul çaldı ama ne gördü de çaldı. Basmayı görse sarı kartını da kullanırdı herhalde.

    Deniz Çoban: Hakem bu basmayı görmediyse faullük bir şey de yok. Faulü çaldıysa sarı kart. Basmayı görmediyse faul yok.

     

  • Dakika 45+1: İsmail Yüksek'in Taylan'a faulünde sarı kart kararı doğru mu?

    Seçim Demirel: Neyi gördüğünü anlamakta zorluk çektim. İsmail topla oynamış. Rakibine hiçbir müdahalesi yok. Niye sarı çıktı? Faulü haydi yine destekleyebilirim. Sarı kartı gerektirecek hiçbir müdahale görmedim. En çok sadece bir faul denebilir.

    Bülent Yıldırım: Umut vaad eden atak ihtimalini ortadan kaldıran şey sadece Ali Sowe var. Rakip yarı alanının ortasında. Umut vaad eden bir durum yok. Futbol oynanırken eğer siz bir ayağınız kontrollü bir şekilde zemindeyseniz, diğer ayağınızla topa müdahale edersiniz. Futbol böyle oynanır. Çok çok kötü bir sarı kart.

    Deniz Çoban: Bu sarı kart nedeniyle ikinci yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fenerbahçe'nin en etkili oyuncularından bir tanesiydi. Bu dakikaya kadar her şeyi doğru yakalarsın da bu yanlış olur, tamam ama öyle değil. Devre bitince bu pozisyon nedeniyle hakemin yanına kadar gidip itiraz ettiler.

     

  • Fırat Aydınus: İsmail Yüksek'e sarı kart çıkması çok hatalı. Faul bile yok. Neden önemli? Bazı bölgelerde oynayan oyunculara gösterilen sarı kartlar önemlidir. Jesus, sonrasında İsmail'i oyundan çıkardı. İsmail zaman zaman dengesiz ve agresif oynayan bir oyuncu mevkisi ve oyun karakteri itibarıyla. İsmail'in oyundan çıkmasının nedeni bu sarı kart.

  • Atakan Çankaya'nın Valencia'ya hareketinde faul kararı doğru mu?

    Seçim Demirel: Ben Atakan'ın faul olabilecek hiçbir müdahalesini görmüyorum. Burada bir faul yok. Atakan'ın hamlesi, Valencia'nın ayağının altına geliyor ama ihlali gerektirecek bir hamle değil.

    Bülent Yıldırım: Arada bir top. İkisi de ayağını uzatıyor. Bir faul varsa yapan taraf Valencia. Verecekseniz bir faul kararı, bu Atakan'ın lehine olmalı.

    Deniz Çoban: Oyun devam etmeli. Kaleye yakın yerlerde hakemlerin daha titiz olması lazım.

    Atakan Çankaya'ya verilen faul kararı doğru mu, sarı kart gerekir mi?

    Bülent Yıldırım: Sarı karta gerek yok, faul kararı yeterli.

    Seçim Demirel: Sarı kart fazla oldu, faul kararı yeterliydi.

  • Dakika 62: Arda Güler - Kitsiou arasındaki mücadelede faul var mı, kart gerekir mi, penaltı olur mu?

    Seçim Demirel: Pozisyona çok yakın hakem. Belki de yakın olduğu için değerlendiremedi. Arda kolunu yana doğru açıyor ve temas gerçekleşiyor. İhlal tartışmasız var. El yüze geldiği için sarı kart olması gerekiyordu. Pozisyon içeride mi, dışarıda mı olur. Faul net, sarı kart olmalı. Çizgiler, içinde bulundukları alanda dahildir. Pozisyon dışarıda. Sarı kart ve faul.

  • Bülent Yıldırım: Arda'nın kolu, rakibin yüzünü aradı buldu. Faul ve sarı kart konusunda hiçbir tereddüt yok. Pozisyonun dışarıdan olduğunu görüyoruz. VAR hakemi de tek tek bu açıları kontrol etmiştir emin olun. Temas noktasının iz düşümü dışarıda. 1-2 açıda içeriden, 1-2 açıda ise dışarıdan görünüyor. VAR hakeminin içeride olduğuna dair bir kanıtı olsa penaltı olmasını sağlardı fikrindeyim. Elde böyle bir kanıtı yok. Müdahale etme şansı yok VAR'ın. Hakemin kaçırdığı çok net bir sarı kart ve faul.

     

  • Deniz Çoban: Sarıdan daha çok kırmızı mı olur denir ama burada kırmızı istemez, sarı yeter. Başka açıdan ise Kitsiou'nun kafası dışarıda gibi. Pozisyon dışarıda ve faul, sarı kart.

    Erman Toroğlu: Arda Güler kafaya çıkıyor. Alttaki çıkamıyor. Kolu geliyor. Hiçbir şey yok. Ankaragüçlü Kitsiou öldü ya, öldü. Sen de çık, çıkamıyorsan bir şey olur. Arda Güler çıkmış kafa topuna inecek. Kitsiou sen de yükselsene. Geç devam et. Yok öyle bir şey.

  • Dakika 65: Ali Sowe - İrfan Can pozisyonunda penaltı var mı?

    Bülent Yıldırım: Sowe atletik olarak çok güzel süsledi. Kaleci küçülmüş. Kayarak kontrolsüz gelmiyor. Ali Sowe topa temas için sprint atmış ve kaleciye ivmesiyle gidiyor. Ali Sowe gelip İrfan Can'a çarptı. Üstüne çok güzel bir jimnastik hareketi yapıyor. Uzaktan yakından penaltıyla ilgisi yok. Gelip çarpan Ali Sowe. Penaltı yok.

    Seçim Demirel: Kaleci topla oynama niyetiyle hamlesini yapıyor. Ayakları olduğu yerde kalıyor. Ali Sowe'ye hiçbir müdahalesi yok. Bir penaltıdan bahsedemeyiz.

    Deniz Çoban: Kalecinin oyuncuya hamlesi yok. Penaltı değil

  • Erman Toroğlu: Kaleci, oyuncuya bir hareket yapamıyor. Sowe iyi vuramıyor. Kaleci hareketini yapıyor ve kalıyor. Öyle bir şey yok. Allah muhafaza çok iyi atıyor kendini Sowe.

    Fırat Aydınus: Ali Sowe'un hızıyla gelip son anda topa vurması, o ivmelenmeyle İrfan Can Eğribayat'a temasıyla oluşan bir durum. İrfan Can müdahalede bulunur farklı, buradaki olay bu. Sabit kalmaya çalışan ve açı kapatan İrfan Can'a çarpan Ali Sowe. Hatta İrfan Can müdahaleden kaçınıyor. Penaltı değil, devam kararı doğru.

     

  • Dakika 74: Willian Arao - Milson pozisyonunda penaltı var mı?

    Seçim Demirel: İkili mücadele var. İtme, tutma yok. Ankaragüçlü oyuncu kendini kolay bıraktı.

    Bülent Yıldırım: İkili mücadele devam ediyor, arkadan etkili itme yok, ayağa basma yok. Topla rakip arasına Arao ayağını atıyor. Milson düşerken ayağını çekiyor. Devam kararı doğru.

    Deniz Çoban: Kolunu koyuyor ama piston gibi öne doğru itmiyor. Penaltı yok, karar doğru.

  • Fırat Aydınus: Milson, Willian Arao'nun kolunu hissedince kendini çok rahat bırakıyor. Devam kararı doğru. Penaltı yok. Arao burada kolunu iteyim de bir piston gibi kullanayım demiyor, öyle bir şey yok.

     

  • Dakika 84: İrfan Can - Hanousek pozisyonunda verilen penaltı kararı doğru mu?

    Seçim Demirel: Neye penaltı verdiği konusunu anlamakta güçlük çektim. İrfan Can rakibin elini hisseder hissetmez kendini bıraktı. Etkili bir itme yok. İhlali gerektirecek ne ayaklarda, ne ellerde bir müdahale yok. Penaltı son derece yanlış. Hakem inanılmaz bir hataya imza attı. Temas olduğu için VAR'ın buna karışması mümkün değil. Hakem ben itmeyi gördüm derse, VAR müdahil olamaz.

  • Bülent Yıldırım: Yoruma açık, sübjektif bir konu. Hakem kararı verdiyse kolaya kaçılıyor ve müdahale etmiyor VAR. Oyun kuralları 12. maddede dikkatsiz hareketin tarifinin hiçbir noktası yok. Bu son derece hayali bir penaltı oldu. Üzgünüm. Çok kötü bir penaltı. İnanılmaz bir karar.

  • Deniz Çoban: Oyuncu refleksle ellerini koyuyor ama ellerini hiç açmıyor. Sarı kartı Hanousek'e herhalde topsuz alan ihlali olarak gösteriyor. Buradan penaltı çıkmaz. Hollandalı Dani Makkelie, burada verdiği derste anlatmıştı; bazen masanın başındayken böyle bir penaltı nasıl verilir diye masayı yumruklarsınız ama kural gereği karışamazsınız.

  • Erman Toroğlu: İrfan Can Kahveci, Hanousek'in iki elini arkasında hissedince kendini öne atmış. Akıllı değil Hanousek. Dokunma. Göğsünle itebilirsin. İstanbul'da oynuyorsun sen şu anda. Akıllı oyuncu değil. İrfan'ın üstüne düştü. Ben buna penaltı vermem. Niye vermem biliyor musun? Aynı pozisyonu Fenerbahçe aleyhine verebiliyorsan bunu da ver.

  • Erman Toroğlu: Kuralda diyorlarmış ki, iki elle farklı, bir elle farklı. Bence o tek elin şiddetiyle ne yapıyorsun. Ben izlerken penaltı değil dedim. Fenerbahçe'nin lehine penaltı verdiysen orada, buna da ver. Bence ikisi de penaltı değil. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray stadlarına çıkma veremiyorsan. Beşiktaş maçında kafa atan oyuncuyu atamadın. Şimdi seni İstanbul'da ödüllendiriyor Lale Orta.

  • Fırat Aydınus: İrfan Can, top ortalanırken Ankaragüçlü futbolcunun önüne geçip, pozisyon alıp kendi teması alıp en ufak bir dokunmayla kendini atıyor. Çok açık. Kolun bir piston gibi itme, herhangi bir çekme yok. Topun gittiği yer çok farklı. O bölgeye dahi gitmiyor. Penaltıyla ilgisi yok. Yanlış bir karar. Bu gibi temaslar var olduğu için VAR karışamaz. Çok yanlıi bir karar. Atilla Karaoğlan, pozisyonun son anını görüyor sadece. Son gördüğü an, o an ve penaltıyı veriyor.

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