Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig

Atilla Karaoğlan 7, Erkan Özdamar 8 hafta sonra sahalara döndü!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), VAR kayıtlarının açıklanarak, 'önemli hakem hatası' yaptıkları belirtilen Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar ile Gaziantep FK - Beşiktaş müsabakasının hakemi Atilla Karaoğlan'a, Süper Lig'in 23. haftasında görev verdi

Giriş: 03.02.2023 - 13:11 | Güncelleme: ABONE OL
Atilla Karaoğlan 7, Erkan Özdamar 8 hafta sonra sahalara döndü!
İHA

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Lale Orta başkanlığındaki yeni MHK atamalarında dikkat çeken isimler ise Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan oldu.

TFF, Süper Lig’in 15. haftasında oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş maçında N’Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan tartışmalı pozisyonun ve 16. haftadaki Sivasspor - Galatasaray mücadelesinde Sivasspor’un iptal edilen golündeki VAR kayıtlarını yayınlamış, dönemin MHK'si de maçların hakemleri Erkan Özdamar ile Atilla Karaoğlan'ın 'önemli hakem hatası' yaptığını duyurmuştu.

Bu yaşananların ardından Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasının VAR'ı Özgüç Türkalp de hakemlik kariyerini noktalamıştı.

YENİ MHK İLE GERİ DÖNDÜLER

Sabri Çelik'in istifasının ardından göreve gelen ve başkanlığını Prof. Dr. Lale Orta'nın yaptığı MHK, Erkan Özdamar'ı 8, Atilla Karaoğlan'ı 7 hafta sonra müsabakalara atadı.

Atilla Karaoğlan; Fenerbahçe - Konyaspor, Erkan Özdamar ise Giresunspor - Kayserispor mücadelelerinde düdük çalacak. Her iki maç da 6 Şubat Pazartesi günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Açık hava basıncı ne ile ölçülür?
Açık hava basıncı ne ile ölçülür?
Altimetre nasıl çalışır?
Altimetre nasıl çalışır?
Eşinden boşandı! Aynı evde yaşadı! Bile bile ölüm!
Eşinden boşandı! Aynı evde yaşadı! Bile bile ölüm!
Soylu: Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum...
Soylu: Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.