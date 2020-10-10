Atilla İlhan'ı şiirle andı

Atilla İlhan, vefatının 15'inci yılında anılıyor. Yeğeni Kerem Alışık, ünlü şairi 'Beni Koyup Koyup Gitme Ne Olursun' şiiriyle andı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."