Atilla İlhan Ödülleri verildi 0:00 / 0:00

Atilla İlhan Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu. Roman ödülünü 'Âşıklar Bayramı' şiir ödülünü ise 'Hayhuy' kazandı

HABERTURK.COM

Attila İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı tarafından, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle düzenlenen '2020 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri' sahiplerini buldu. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 52 şiir ve 49 roman değerlendirilmeye alındı.

Roman Ödülü: Âşıklar Bayramı (Kemal Varol)

Şiir Ödülü: Hayhuy (Elif Sofya)

İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü: At Sancısı (Elvan Kaya Aksarı)

İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü: Sevgili Kardeşim Ben (Enes Kurdaş)