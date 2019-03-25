Usta sinema yazarı Atillâ Dorsay'ın yeni kitabı yayımlandı. Dorsay “Bir Ömürden Seçilmiş Tablolar” adını taşıyan kitabında ilk kez günışığına çıkan anılarını ve tanıklıklarını yazdı. Atillâ Dorsay kitap için şöyle yazdı: “Bu kitabı yazarken itiraf edecek çok şeyim olduğunu anladım. Hıristiyanvari bir ‘günah çıkarma’ kurumundan söz etmiyorum, papaza gerek yok!… Ama kimi zaaflarımı, yanlışlarımı, hatalarımı, kusurlarımı da anmak istedim. Bu idealize edilmiş, gerçeklere teğet geçen bir anılar kitabı olmasın istedim. Her birinden dersler aldığım o hatalarımın gençlere de bir şeyler öğreteceğine inandım. Ve bu yolu seçtim. Şimdi, uzun bir ömürden seçilmiş bu tablolar sanki bir ressamın dokunuşuyla önünüzde açılıyor, canlanıyor, renkleniyor. Seyir sizin, seçim sizin…”