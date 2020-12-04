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Şarkıcı Atilla Atasoy, önce eski bir kayıt olan 'Gönlümü Başka Emellerle Avutsaydım'ı, sonra da yeni şarkısı 'Hoşça Kal'ı yayınladı. Atasoy, yeni single'ı hakkında konuşarak şu ifadeleri kullandı:

Hoşça Kal'ı okurken ağladım ama yönetmenden rica edip o görüntüleri yayınlatmadım. Korona yüzünden sevdiklerini kaybeden çok kişinin de ağlayarak şarkıyı dinlediklerini biliyorum.