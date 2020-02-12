12 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
'Dilenci', 'Haberler', 'Anılar', 'Zaman Meyhanesi', 'Fırtına' gibi onlarca unutulmaz şarkıya, besteci, söz yazarı ve yorumcu olarak imza atan ünlü sanatçı Atilla Atasoy, 45. sanat yılını çeşitli organizasyonlarla kutluyor. 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel sözleri Halil Çelikoğlu’na, düzenlemesi ise Onno Tunç’un yaptığı ‘Bir Gün Beni Ararsan’ şarkısına özel bir klip çekti.
Şarkının kendisinde özel bir yeri olduğunu belirten Atilla Atasoy "Bir Gün Beni Ararsan'a şimdiye kadar hiç klip çekilmemişti ve artık bir klibi hak eden bir şarkıydı. Yalnızca gerçek aşklara ve aşıklara değil, artık aramızda olmayan çok kıymetli isimlerin anılarına da özlem dolu bir selâm ve kendimce bir ahde vefa..." ifadelerini kullandı.
“BİZ GİDERİZ SANAT KALIR”
Sanatçı, tüm hayatını müzik yaparak, çalışarak ve okuyarak geçtiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
Hayata irili ufaklı köprüler kurup, ölümlülüğe küçük baş kaldırılarda bulunuyorum. Biz gideriz sanat kalır. Eczacılık olsun, bestecilik-şarkıcılık olsun, gezginlik-kitap olsun, yaptığım her şeyle dünya vatandaşı olmaya çalışırken, hayata irili ufaklı köprüler kurup ölümlülüğe küçük baş kaldırılarda bulunuyorum. Ve aynı zaman da o yaptıklarım, çocuk ruhumun lunaparkları oluyor. Ve tabii ki halâ sanatçı olabilmeye gayret ediyorum.
Atilla Atasoy, "Aşk, iki kişinin birbirinin kalbindeki kıymetli ev sahipliğidir. Herkesin harcı değildir. Hakkını veren, sırrını çözen herkesin Sevgililer Günü’nü kutluyorum" dedi.
Erkan Çelenk'in yönetmenliğini yaptığı, Karadeniz kıyılarında çekilen ve 14 Şubat’ta yayınlanacak ‘Bir Gün Beni Ararsan’ klibinin ardından sanatçı, 12 Mart saat 21.00’de Zorlu PSM Touche Sahne’de "Attila Atasoy'la Zaman Meyhanesi" projesi ile sevenleri ile buluşacak.
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