Oğluyla birlikte geldiği AVM’de kış alışverişi yapan oyuncu, kendine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi: "Şu sıralar senaryo okuyorum. Henüz netleşen bir proje yok sadece tiyatro oyunumuz devam ediyor. Bugün oğlumun İngilizce kursu vardı. Onu kurstan aldım şimdi eve geçiyoruz. Her şey gayet yolunda.” dedi.