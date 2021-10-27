‘Müzikaldeki Hayalet’ oyunuyla Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘En İyi Müzikal Oyuncu Ödülü’nü almış olan Atılgan Gümüş, dijital içerik platformu Accessland’de duyguları müzikle ortaya koyacak. Ünlü oyuncu 28 Kasım’da canlı olarak gerçekleştirilecek etkinlikte insanın kendini müzikle nasıl daha iyi ifade edebileceğini anlatacak. İstanbul Devlet Konservatuarı mezunu olan Gümüş aynı zamanda yazıp yönettiği birçok müzik türünün operayla harmanlandığı ‘Two Turkish Tenors’ şovuyla bugüne kadar 300’e yakın performans sergiledi.

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