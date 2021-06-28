Bizimkiler dizisinde Ali karakterini canlandıran Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinde Sermet karakterini canlandırıyor. Teşkilat Atılay Uluışık kimdir, kaç yaşındadır? İşte Atalay Uluışık hakkında merak edilenler...

ATILAY ULUIŞIK KİMDİR?

Atılay Uluışık, (d. 9 Mart 1977, Ankara),Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. İlk önce TRT 1'de daha sonra Star TV ve Show TV'de 1989-2002 yılları arasında yayımlanan "Bizimkiler" dizisi ile tanınmıştır.

1995 yılında Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nden sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Mühendisliği Bölümü'nden 2000 yılında mezun olmuştur.

14 yıl süren ve 2002 yılında son bulan Bizimkiler dizisinde rol almaya başladığında 12 yaşındaydı. Ancak oyunculuk kariyeri Bizimkiler dizisiyle değil, Ali Poyrazoğlu ile TRT'de oynadığı bayram skeçlerine dayanmaktadır.

Dizi başladığı sırada Şehir Tiyatroları'nda da rol almaktaydı. Tiyatroya, dizi için istenen çocuk tarif edildiğinde Uluışık da Bizimkiler dizisinde rol almaya başladı. Atv'de yayımlanan Doksanlar dizisinde öğretmen Kemal'i canlandırmıştır.