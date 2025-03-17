Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Atıl okul bahçeleri meyve bahçesine dönüşüyor | Son dakika haberleri

        Çorum'da atıl okul bahçeleri meyve bahçesine dönüşüyor

        Çorum'un Dodurga ilçesinde boş olan okul bahçelerine meyve fidanları dikilerek gelecekte hem öğrencilerin tüketmesi için doğal meyve yetiştirilmesi hem de okul aile birlikleri aracılığıyla okula katma değer kazandırılması hedefleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 15:56 Güncelleme: 17.03.2025 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atıl okul bahçeleri meyve bahçesine dönüşüyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çorum'da Dodurga İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru, öğrencilerin sağlıklı beslenmesine katkıda bulunmak amacıyla daha önce öğretmen ve idareci olarak görev yaptığı okulların bahçelerine meyve fidanları dikti.

        Kastamonu'da çeşitli okulların bahçelerine 40 ceviz, 100 kiraz, 50 elma, 10 vişne olmak üzere 200 meyve ağacı dikilmesini sağlayan Özüdoğru, 2021'de Milli Eğitim Müdürü olarak atandığı Çorum'un Dodurga ilçesinde de okul bahçelerini meyve bahçelerine dönüştürüyor.

        İlk olarak Dodurga Mustafa Kemal İlkokulu'nun bahçesine 40 ceviz ve 5 ayva fidanı dikilmesini sağlayan Özüdoğru, Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin atıl durumdaki yaklaşık 3,5 dekarlık bahçesine ise fidan dikmek üzere çalışma başlattı.

        REKLAM

        İlçede ziraat mühendisi olarak görev yapan Mehmet Tatlısu'nun desteğiyle temin edilen 50 ceviz, 50 zeytin, 5 ayva, 5 vişne ve 5 incir fidanı, Dodurga Kaymakamı Bilge Yıldırım, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya ve öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu.

        Özüdoğru, bugüne kadar görev yaptığı yerlerde okul bahçelerinde 350 civarında meyve fidanının toprakla buluşmasına vesile olduğunu söyledi.

        Fidanların dikilmesi için öğrencilerle birlikte güzel etkinlikler yaptıklarını belirten Özüdoğru, "Biz buradan ne umuyoruz? Burası okul aile birliğine küçük de olsa bir katkı sağlayabilir, gelir kapısı olabilir. Ayrıca çocuklarımıza, velilerimize organik ürün sunabiliriz. Çocuklarımızın gıda ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz" dedi.

        Projeyi bütün okullarda uygulamayı istediklerini dile getiren Özüdoğru, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İlçe merkezinde 5 okulumuz var. Bu 5 okulumuzun bahçesine ayrı ayrı meyve fidanı dikmeyi hedefliyoruz. Bu hedefle 2022'den beri çalışma yapıyoruz. Daha önce bir okulumuzun bahçesine meyve fidanları diktik. Şu anda bulunduğumuz okulun bahçesine de 2 yıl önce ceviz fidanları dikmiştik. Bu okula toplam 50 ceviz, 5 ayva, 50 zeytin ve asma fidanları dikmiş olduk. Şu anda ilçemizde bir ortaokulumuz ve inşaat halinde bir lisemiz var. Önümüzdeki yıllarda bu okulların bahçesine de meyve fidanları dikmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz, velilerimiz organik olarak bu meyvelerden yiyecekler. Okul aile birliğimize de küçük bir gelir elde etmeyi hedefliyoruz."

        REKLAM

        Okul bahçelerindeki boş alanların değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Özüdoğru, "Bu sene zeytin fidanı dikiyoruz. İleriki yıllarda bu ağacın ürünlerinden okulumuz, ilçemiz faydalanacaktır" ifadelerini kullandı.

        Lise son sınıf öğrencisi Nisa Nur Biçer, okul bahçelerine meyve fidanları dikilen projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bugün meyve ağaçları diktik. Bizden sonraki öğrenciler için böyle bir çalışma yaptığımız için çok mutluyuz. Bu tür etkinlikler bizim okula ilgimizi daha da artırıyor" diye konuştu.

        Son sınıf öğrencisi Başak Kayacı ise projenin kendilerinden sonra da devam etmesini istediğini vurguladı.

        Bu yıl mezun olacağı için diktikleri fidanların meyvelerini göremeyeceğini ifade eden Kayacı, "Ancak gelecekteki öğrenciler bu meyveleri görecek ve tadacak. Onların da bu meyvelerden faydalanması ve kendilerinden sonra gelecek öğrenciler için yeni fidanlar dikmesi bizi gururlandırır" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #meyve fidanı
        #Çorum Haberleri
        #Dodurga
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rana'nın adli tıp raporu yürekleri kavurdu!
        Rana'nın adli tıp raporu yürekleri kavurdu!
        Kocasını öldüren kadın cinayetin nedenini açıkladı!
        Kocasını öldüren kadın cinayetin nedenini açıkladı!
        Yerleştirdiği gizli kamera fark edilince patronunu rehin aldı!
        Yerleştirdiği gizli kamera fark edilince patronunu rehin aldı!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        14.çocuğunu doğurdu ve yine serbest kaldı!
        14.çocuğunu doğurdu ve yine serbest kaldı!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 4 bölgede salıya dikkat!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 4 bölgede salıya dikkat!
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!
        Habertürk Anasayfa