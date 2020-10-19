Atıl bilgisayarlar "Reis müdür"ün elinde eğitime kazandırılıyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda çalışmayan ve atıl durumda bulunan bilgisayarların yeniden kullanıma sunulması için proje hayata geçirildi.
Projeye destek vermek isteyen Yeşilyurt İlkokulu Müdürü Reis Solgur, okullardan toplanan bilgisayarların tamirini gerçekleştirebileceğini bildirdi.
İlk etapta okulunda kurduğu atölyede 20 bilgisayarı çalışır hale getiren Solgur'un gösterdiği çaba, herkes tarafından takdirle karşılanıyor.
Solgur, AA muhabirine, kendisinin ve çevresindekilerin bilgisayarlarını tamir ettiğini, zamanla bu yeteneğinin geliştiğini söyledi.
Öğrencilere ve tüm insanlara faydalı olmayı sevdiğini aktaran Solgur, bu yüzden de de projeye destek vermek istediğini ifade etti.
Tamir ettiği bilgisayarlarla okulda oluşturulan laboratuvarda öğrencilerin eğitimi için EBA destek noktası oluşturulduğunu anlatan Solgur, kırsaldaki köy okullarının da bilgisayar ihtiyacını karşılamak amacıyla kolları sıvadığını dile getirdi.
Solgur, bilgisayarların onarımı için aralıksız çalıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"15 günde yaklaşık 50 bilgisayarı kullanıma hazır hale getirdim. Kırsaldaki okulların sınıflarına öğrencilerin kullanımı için bilgisayarlar gönderildi. Buradaki en büyük amacım, kırsaldaki çocukların uzaktan eğitime erişebilmeleriydi. Özellikle geri dönüşüme de katkı sağlamak için atıl durumdaki kullanılamaz durumdaki bilgisayarları onararak tekrar kullanılabilir hale getirdim."
- İl Milli Eğitim Müdürü Pervin'den teşekkür
Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise duyarlılığından dolayı Reis Solgur'a teşekkür etti.
Muğla ve ilçelerinde "Sınırsız Eğitim Projesi"nin uygulamalarını aşamalı olarak yürüttüklerini ifade eden Töre, bu kapsamda 252 öğrencinin evine televizyon ulaştırdıklarını bildirdi.
EBA destek noktalarını da yaygınlaştırarak köylerinde, mahallelerinde, evlerinde internet altyapısı olmayan çocukların erişimini sağladıklarını belirten Töre, uzaktan eğitime erişimde güçlük yaşayan öğrenciler için çalıştıklarını sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!