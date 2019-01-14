Kulüpten yapılan açıklamada

"Kulüp Doktorumuz Yrd.Doç.Dr. Galip Bilen Kürklü konu hakkında yaptığı açıklamada, “Oyuncumuzun yapılan muayene ve MR KONTROLÜ sonucunda üst arka adale grubunda yoğun kanama tespit edilmiş olup 3. Derece yırtık olarak değerlendirilmiştir. Bu bulgularla oyuncunun ortalama olarak 7 hafta içinde takımla çalışmaya başlaması beklenmektedir” şeklinde görüş belirtti."