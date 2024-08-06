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        Haberler Gündem Güncel Atık yangını saatlerce sürdü! | Son dakika haberleri

        Atık yangını saatlerce sürdü!

        Mersin'de atık alanda yangın çıktı. Gece saatlerinde çıkan yangın günün ilk ışıklarıyla söndürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 09:24 Güncelleme: 06.08.2024 - 09:28
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        Atık yangını saatlerce sürdü!
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        Mersin'de atık maddelerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Ekipler sabah saatlerine kadar yangına müdahale etti. Alevler günün ilk ışıklarında kontrol altına alındı.

        İHA'nın haberine göre yangın, gece saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinde bulunan atık maddelerin bulunduğu alanda meydana geldi.

        Alınan bilgiye göre, henüz neden çıktığı belli olmayan yangının fark edilmesiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

        Ekipler yangına gece boyunca müdahale etti. Sabaha kadar süren yangını İtfaiye Dairesi Başkanı Kemal Akşahin de yerinde takip ederek ekipleri yönlendirdi. Belediyenin iş makinelerinin de destek verdiği yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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        #haberler
        #Mersin
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