Atık tahta paletler sokak hayvanlarına yuva oldu

Türkiye genelinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne katkı sunmak isteyen Osmaniye Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticiler, vatandaşlar ve kurumlarca gönderilen özelliğini yitirmiş tahta paletleri atölyelerinde işleyerek, sokaklarda yaşayan kedi ve köpekler için sıcak birer yuvaya dönüştürüyor.
AA'nın haberine göre 1,5 ay önce başlayan proje kapsamındaki çalışmalarda bugüne kadar 10 hayvan yuvası yapılarak dağıtılmak üzere kurum ve derneklere teslim edildi.
Osmaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Uyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde geri dönüşüm kültürünü yaymak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.
Geri dönüşümün ekonominin vazgeçilmez bir unsuru haline geldiğini vurgulayan Uyar, "Merkezimizde atık ürünleri tekrar değerlendirebileceğimiz, istihdam sağlayabileceğimiz ve bunu toplumun önünde yaparak farkındalık oluşturabileceğimiz çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmalardan birisi de kullanılmayan atık durumundaki tahta paletlerden sokak hayvanlarının faydalanacağı sıcak evler yapmak" diye konuştu.
Vatandaş ya da kurumların kendilerine getirdikleri tahta paletlerin, usta öğreticilerce kedi ve köpek evlerine dönüştürüldüğünü kaydeden Uyar, yapılan evler için hiçbir ücret talep etmediklerini belirtti.
Kedi ve köpek yuvası olarak hazırladıkları iki tip evin çok beğenildiğini dile getiren Uyar, şunları anlattı:
"Proje kapsamındaki çalışmalarımızı anlatmaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Sadece Osmaniye değil, diğer illerde de farkındalık oluşturma adına özellikle belediyelerle kontak halindeyiz. Onların, bu tür ihtiyaçlara yetişemediği yerde devreye gireceğiz. Bu çalışmamızı sosyal medyada paylaştıktan hemen sonra en az 10 kişi arayarak bizden bu evlerden talep etti. Ben, ciddi rakamlara ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu proje sayesinde hem kullanılmayan ürünleri tekrar kullanıma ve ekonomiye kazandırıyoruz hem de sokaktaki dostlarımız sıcak birer yuvaya kavuşuyor."
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