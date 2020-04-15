Atık su kanalına düşen mandayı itfaiye kurtardı - İSTANBUL

Çiftçi İbrahim Kahraman'a ait manda, İmrahor Mahallesi'nde, yaklaşık 10 metre derinlikteki atık su kanalına düştü.Kahraman, kendi çabalarıyla mandayı çıkaramayınca, durumu Arnavutköy İtfaiyesi'ne haber verdi.Arnavutköy İtfaiye ekipleri, 10 metre derinlikteki kanala düşen mandayı kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Mandanın boynuzuna ip bağlayan ekipler, vinç yardımıyla mandayı bulunduğu yerden çıkardı.

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