Atık motor yağları etkin takip sayesinde geri kazanılacak

Bakan Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güçlü bir ekonomi ve temiz bir çevre için atık yönetiminde ham madde ihtiyacını karşılayacak yeni bir adım daha attıklarını belirtti. Hayata geçirecekleri yeni uygulamaya ilişkin Kurum, "Yeni uygulama kapsamında Bakanlığımız, akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum veya kuruluşları, belediyeler ve madencilik faaliyeti gösteren işletmeleri belgelendirecek. Bu işletmelerin motor yağı değişimlerini Entegre Çevre Bilgi Sistemi Uygulaması üzerinden kayıt altına alacağız." bilgisini verdi.
Bakan Kurum, atıkların yerli imkanlarla ekonomiye kazandırılması için çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek "Bu uygulamayla doğaya bırakıldığında telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olan atık motor yağının takibi etkin şekilde yapılacak, toplama miktarı artırılacak ve geri kazanım sayesinde motor yağı ithalatı büyük oranda azaltılacak. Ayrıca motor yağı geri kazanım tesisleri teknolojik imkanlarla yeni bir standarda kavuşacak ve istihdama da katkı sağlanacak." dedi.
- İşletmeler 1 Ocak 2021'e kadar izin belgesi alacak
Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1 Ocak 2021'e kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurarak Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi alacak. İşletmelerin, il müdürlükleri tarafından ücretsiz düzenlenecek belgeyi alabilmesi için geçici depolama alanı kurmaları ve Entegre Çevre Bilgi Sistemi'ne kayıt olmaları gerekiyor.
Motorlu araç sahiplerinin motor yağı değişimlerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden izin belgesi alan motor yağı değişim noktalarında yaptırmaları zorunlu hale gelecek. Bu kurumlar/işletmeler tarafından motor yağı değişimi gerçekleştirilen araçların bilgileri Entegre Çevre Bilgi Sistemine girilecek ve Motor Yağı Değişim Noktası (MOYDEN) Uygulaması üzerinden bildirilecek.
Motor yağı değişim bilgilerini içeren belge, fiziksel ya da dijital olarak araç sahibiyle paylaşılacak, bu sayede araç sahibi, motor yağı değişim bilgilerini içeren doküman üzerindeki karekod ile detayları görebilecek.
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