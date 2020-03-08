Atık malzemeler Ali ustanın elinde maket eve dönüşüyor

08 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan esnaf emeklisi 61 yaşındaki Ali Gökçeoğlu, atık malzemeleri, yaptığı birbirinden farklı maket evlerle adeta sanat eserine dönüştürüyor.
Gökçeoğlu, emekli olduktan sonra karton, ahşap, folyo gibi atık malzemeleri değerlendirerek, hobi amaçlı başladığı maket ev yapımını evinde 10 yıldır sürdürüyor.
Çalışmalarını ışıklandıran, ağaç ve insan figürleriyle süsleyen Ali Gökçeoğlu, maket evleri şekline ve detaylarına göre 10 ila 400 liradan alıcısıyla buluşturuyor.
- "Çocukluğumda ağaçlardan oyuncaklar yapardım"
Gökçeoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunda ağaçlardan oyuncaklar yaptığını söyledi.
Küçük yaşlardan itibaren elinin maket yapımına yatkın olduğunu anlatan Ali Gökçeoğlu, "Emekli olduktan sonra bu işe yoğunluk verdim. Türkiye'nin her yerinden sipariş geliyor. Siparişleri yapıp kargoyla gönderiyorum." dedi.
Gökçeoğlu, emek verilen işlerin insanlar tarafından takdir edildiğini dile getirerek, "Kartonla maketin iskeletini oluşturuyorum. Üzerini ahşapla, folyoyla, renkli kağıtla, kartonla ya da herhangi bir şeyle kaplıyorum. Bir binanın rengini, desenini birebir bakarak ayrıntılı yapabiliyorum. Bazı maketler var 10-15 gün sürebilir. Bazen de bir günde 2-3 tane çıkan maketler oluyor. İnsanlardan motive edici yorumlar alıyorum. Görenler destek oluyor. Birçok insanın da maketi sevmesine ve yapmasına destek oldum. Benden işi öğrenip maket yapan arkadaşlarım çok. Sürükleyici ve zevkli bir iş." ifadelerini kullandı.
- "Maketin başında sabahladığım bile oluyor"
Yaptığı işin kendisini dinlendirdiğini belirten Ali Gökçeoğlu, şunları kaydetti:
"Herkesin bir mizacı var aslında. Bir kişinin babası esnaf ya da tüccarsa, o da tüccar olmak zorunda değil. Çocuğun özelini keşfetmek ve ona göre yönlendirmek lazım. Benim de resim, müzik, maket işlerine yatkınlığım vardı. Makette durumlar iyi, seviyorum işimi. İrili ufaklı saydığımızda 10 bin maket yapmışımdır ama büyüklerinden 3 bin tane."
Gökçeoğlu, kendisini geliştirmeye devam edeceğini belirterek, "Bazı kişilerin de bu işi öğrenmesine vesile oluyorum. El sanatlarıyla ilgili 2-3 sertifikam var. İlgilenen olursa kurs açabilirim. İnternet üzerinden öğreticilik yapıyorum. Çaycuma'da ilgilenen yok. Belki de varlığımı bile bilen yok. Dünyanın değişik ülkelerinden siparişler alıyorum. Maketin başında sabahladığım bile oluyor. Sıkmıyor, sürükleyici bir tarafı var." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!