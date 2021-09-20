Atık gazete ve kartondan süs eşyası üreten kadınlar talebe yetişemiyor

AA

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Sakarya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından atıkların değerlendirilmesi amacıyla proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında kent genelinde kullanılmış gazete ve kartonlar toplanarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (SAMEK) atölyesine getiriliyor.

Burada eğitmen ve kadın kursiyerlerin elinde yeniden şekillenen malzemelerden masa, sandalye, çeyizlik, koltuk, kitaplık ve çeşitli aksesuarlar üretiliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Furkan Beşel, yaptığı açıklamada, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına yaşamın her alanında farklı projeler ürettiklerini söyledi.

Üretime ve ekonomiye katkı sağlamak için 5 farklı kadın girişimci kooperatifi kurduklarını belirten Beşel, "Bu kooperatiflerden biri olan Sakarya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi eliyle 'Atıktan Hayata' projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında ev hanımlarıyla bir araya geliyoruz, onlara ücretsiz eğitimler veriyor, onların yeteneklerini fırsata çevirme imkanı sağlıyoruz ve aynı zamanda kendilerine meslek edindirmiş oluyoruz. Eğitimini tamamlayan kursiyerlerimizle sıfır atık ve temalı ürünler üretiyoruz." dedi.

- "Hem doğayı koruyor hem istihdama katkıda bulunuyoruz"

Beşel, ürünlerin hazırlanmasında tamamen atık gazete kağıtları ve kartonların kullanıldığını ifade ederek, "Böylelikle hem doğayı koruyor hem ekonomik katma değer üretiyor hem de istihdama katkıda bulunmuş oluyoruz. Bundan dolayı projemiz çok yoğun ilgi görüyor, bu ilgi bizleri de memnun etmektedir. Gerek şehrimizden gerekse yurt içinden oldukça yoğun talep görüyoruz." ifadelerini kullandı.

SAMEK eğitmeni Meral Erdem de katıldıkları bir fuardan sonra ürünlere talebin arttığını vurgulayarak, "Talebi yetiştirmek için çalışmalarımızı hızlandırdık. Ürettiğimiz ürünlere Türkiye'nin her tarafından talepler var, 15 kursiyerimizle talepleri yetiştirmeye çalışıyoruz ve ayrıca kursumuzda da eğitimlere devam ediyoruz." dedi.

Kursiyer Sermin Yeke de satışların iyi gittiğini, talepleri yetiştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Günlük hayatta atık görünen ürünleri kullanılır hale getirdiklerini anlatan Büşra Karagöz ise "Attığımız hiçbir şey atık değilmiş, bunu burada öğrendim. Sadece gazete değil, kartonlar, kitaplar, yumurta kapları, bunların hepsini burada değerlendiriyoruz." diye konuştu.