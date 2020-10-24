Atık ahşap parçaları Ahmet öğretmenin elinde sanatsal değere dönüşüyor

Özel bir lisede öğretmenlik yapan 45 yaşındaki Doğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okullarda uzaktan eğitime geçilen dönemi verimli bir şekilde değerlendirmek için internette araştırma yaparken hat ve ahşap oyma sanatına merak saldı.
Marangoz ve mobilya imalatçılarını gezerek kullanmadıkları atık tahta parçalarını toplayan Doğan, evinde kurduğu atölyede bu parçaları birer sanat eserine çevirmek için çalışmaya başladı.
Ahşap materyallerin işlenmesi için atölyesindeki aletleri kendisi tasarlayarak atık metallerden yapan Doğan, bugüne kadar tahta parçalardan 100'e yakın eser üretti.
Doğan'ın en büyük hayali ise eserlerini görücüye çıkaracağı bir sergiyi açmak ve okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla eserlerini öğrencileriyle paylaşmak.
Ahmet Doğan, AA muhabirine, salgın sürecinde evde kalmayı tercih ettiğini ve zamanını doğru kullanmak için araştırma yaparken hat ve ahşap oyma sanatıyla tanıştığını belirtti.
Doğan şunları söyledi:
"Daha önce de hat sanatına merakım vardı. Ben bunu yapabilirim dedim ve yapmaya başladım. Marangoz ve mobilyacılardan geri dönüşüme kazandırabileceğimiz atık malzemeleri topladım. Atık demir parçalarından yaptığım aletlerle tahta ve ahşap parçalarına şekil vererek kabartmalı hat sanatı eserler ortaya çıkardım. Keyif alarak 100'e yakın eser yaptım."
Hat ve ahşap oyma sanatını çok sevdiğini ve sıkılmadan yaptığını belirten Doğan, "Pandemi süreci bittiğinde gerek okullarda gerekse kültür merkezlerinde sergi açmayı planlıyorum. Öğrencilerimize bu konuda inşallah okullar açıldığında yüz yüze eğitimimiz açıldığında yönlendirmeye çalışacağım. Pandemi süreci 20 yıllık öğretmenliğimin yanında hat sanatını yapmayı öğretti." dedi.
Doğan'ın eşi Şeyma Doğan ise atık malzemeleri geri dönüşüme kazandıran eşiyle gurur duyduğunu ifade ederek, "Pandemi sürecinde eşimin atık malzemeleri geri dönüşüme sanat eseri olarak kazandırdığını gördüm. Bundan çok büyük mutluluk ve gurur duydum. Herkesin atık malzemeler atmadan önce mutlaka düşünmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!