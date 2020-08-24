Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın Yunanistan'ın PAOK takımı ile yapacakları maça iyi hazırlandıklarını söyledi.
Hutchinson, karşılaşmanın yapılacağı Selanik kentindeki Toumba Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Turu geçme hedefiyle çalıştıklarını belirten Kanadalı futbolcu, "İki haftalık hazırlık sürecimiz oldu. Ana odağımız turu geçmekti. İyi hazırlandık. Kondisyonumuz üst seviyede. Her şeyin güzel olması için elimizden geleni yapacağız. Maçı heyecanla bekliyoruz. Maça ve turu geçmeye hazırız. Bu turu geçtiğimiz takdirde iki tur daha kalıyor. Amacımız gruplara kalmak." diye konuştu.
Yunanistan'a seyahatlerinde herhangi bir sorun yaşamadıklarını aktaran Hutchinson, "Burada iyi karşılandık, iyi ağırlandık. Bize iyi bir misafirperverlik gösterildi. Havalimanında Kovid-19 protokolleri nedeniyle bekleme süremiz oldu. Bu da normal ve beklediğimiz bir şeydi. Misafirperverlikleri için herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Atiba Hutchinson, sezonu kısa süre önce açtıkları hatırlatılarak bu durumun yarınki müsabakada soruna neden olup olmayacağıyla ilgili soruyu, "Çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. İdmanlara başlamak için çok uzun bir süre beklemedik. İki haftadır idman yapıyoruz. Sezon bittikten kısa bir süre sonra antrenmanlara başladığımız için kondisyon olarak düşmedik. Kendimizi iyi hissediyoruz. Bu maça iyi hazırlandık ve yarın buradan gerekli sonucu alacağız." diye yanıtladı.
PAOK'tan birkaç oyuncu bildiğini dile getiren siyah-beyazlı oyuncu, "PAOK, hafife alınacak bir takım değil. Birbirini tanıyan bir takım. Bireysel yetenekleri olan bir ekip. Gerekli analizlerimizi yaptık. Hocamız gerekli şeyleri bize söyledi. Ofansif ve defansif olarak neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Maça hazırız." şeklinde görüş belirtti.
"BİR SENE DAHA BURADAYIM"
Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ta bir sezon daha futbol oynayacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.
Siyah-beyazlı takımla yeni sözleşme imzalayan 37 yaşındaki futbolcu, hem Beşiktaş'ta kalması hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma hedefiyle ilgili, "Bir sene daha buradayım. Bunun için çok heyecanlıyım. Buranın benim kalbimde ayrı bir yeri var. Sezona da heyecanla bakıyorum. Henüz uzun vadeli bakmamaya çalışıyorum. Önümüzde geçmemiz gereken bir tur var. Bu maça odaklanmış durumdayız. Buraya bir amaç uğruna geldik. Elimizden gelen yapıp, buradan turla ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.
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