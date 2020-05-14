Tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda 8 kişinin testinin pozitif olduğunu duyuran Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'ın kardeşinden konuya dair açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Toyaa Hutchinson, Kanadalı futbolcunun Kovid-19'a yakalanmadığını duyurdu.