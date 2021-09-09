Atiba attı, Kanada kazandı

Beşiktaş'ın yıldızı Atiba Hutchinson, performansını Kanada Milli Takımı'nda da sürdürüyor.

Dünya Kupası Elemeleri'nde Kanada, El Salvador'u ağırladı. Maç 3-0'lık Kanada zaferiyle tamamlandı.

Atiba Hutchinson, maçtaki ilk golü 6. dakikada atarak kilidi açtı.

Atiba sahada 70 dakika kalırken Beşiktaşlı diğer isim Cyle Larin yedek kulübesinde maçı bitirdi.