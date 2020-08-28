Atı kamyonete bağlayıp çeken hurdacıya para cezası

Kent merkezinde bir sürücünün 16 KT 935 plakalı kamyonetin arkasına bağladığı atla ilerlediğini gören vatandaşlar o anları kayda aldı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sürücü Ümit Ç'yi (25) gözaltına aldı.

Hurdacı olduğu öğrenilen kişiye "hayvana kasıtlı olarak kötü davranmaktan" 947 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 2 bin 473 lira para cezası uygulandı.