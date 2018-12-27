Bursa'nın İznik ilçesinde boş bir arazide naylona sarılmış haldeki at, görenleri şaşırttı. Sahibi tarafından gecenin soğuğundan korunması için naylona sarılan at, vatandaşların ilgi odağı oldu. Kimi fotoğraf çekinirken, kimi ise korkudan yanına yaklaşamadı.

Sahibi tarafından buraya bırakılmış olabileceğini belirten vatandaşlar, ortaya çıkan görüntünün ise ilginç olduğunu söyledi.