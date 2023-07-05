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Minibüsüne bağladığı atı arkasından koşturdu, gözaltı kararı çıktı

Eskişehir'de minibüsüne bağladığı atı çektiği görüntüleri sosyal medyada yer alan sürücü hakkında gözaltı kararı verildi

Giriş: 05.07.2023 - 19:38 | Güncelleme: ABONE OL
Atı arkasından koşturdu, gözaltı kararı çıktı!
DHA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'nde, minibüs sürücüsü, aracına at bağlayıp arkasından koşturdu. Trafikteki başka sürücü de bu anları cep telefonuna kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatıldığını ve minibüs sürücüsü hakkında "Hayvana eziyet" suçlamasıyla gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Eskişehir'de bir minibüsün arkasına at bağlayarak peşinden koşturduğu görüntüler ile ilgili olarak; Cumhuriyet Başsavcılığımızca araç sürücüsü hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda, '14'üncü maddenin birinci fıkrasının (m) bendinde düzenlenen yasağa aykırı davranmak suretiyle bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' şeklinde düzenlenen 'Hayvana Eziyet' suçu kapsamında soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, sürücü hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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