Athletic taraftarından Filistin'e destek!
İspanya ekibi Athletic Bilbao taraftarları, İngiltere temsilcisi Arsenal ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Filistin'e destek pankartı açtı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Arsenal'i konuk eden İspanyol ekibi Athletic Bilbao taraftarları, Filistin için destek pankartı açtı.
Estadio de San Mames Stadı'nda oynanan karşılaşmada İsrail'in işgali altındaki Filistin'e destek veren kırmızı-beyazlı takımın taraftarları, "Bugünden son güne kadar yanınızda olacağız" yazılı pankarta yer verdi.
Arsenal, ligin ilk haftasındaki karşılaşmayı 72. dakikada Gabriel Martinelli ve 87. dakikada Leandro Trossard'ın golleriyle 2-0 kazandı.