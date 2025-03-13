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        Haberler Bilgi Spor Athletic Bilbao- Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Athletic Bilbao- Roma muhtemel 11 - UEFA Avrupa Ligi maçları

        Athletic Bilbao- Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Athletic Bilbao ile Roma kozlarını paylaşacak. Stadio Olimpico'da oynanan ilk karşılaşmada Athletic Bilbao rakibine 2-1 skorla mağlup olurken, tur şansını rövanş maçına bıraktı. San Mames Barria'da oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Athletic Bilbao- Roma karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Athletic Bilbao- Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Avrupa Ligi Athletic Bilbao- Roma rövanş maçı yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 11:54 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:54
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        • 1

          Athletic Bilbao- Roma maçına sayılı saatler kaldı. Stadio Olimpico'da oynanan ilk maçta İtalyan temsilcisi Roma'ya 2-1 mağlup olan Athletic Bilbao çeyrek final şansını rövanş maçına bıraktı. İspanyol ekibi her türlü 2 farklı galibiyette bir üst tura çıkacak. 1 farklı galibiyette ise maç uzatlamalara gidecek. Bunun dışındaki sonuçlarda ise Athletic Bilbao'nun Avrupa macerası sona erecek. Peki, Athletic Bilbao- Roma maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Athletic Bilbao- Roma rövanş maçı yayıncı kuruluşu...

        • 2

          ATHLETİC BİLBAO- ROMA MAÇI NE ZAMAN?

          Athletic Bilbao- Roma rövanş mücadelesi 13 Mart Perşembe (bugün) 20.45'te oynanacak.

          ATHLETİC BİLBAO- ROMA CANLI SKOR İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          ATHLETİC BİLBAO- ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Heyecanla beklenen karşılaşma dijital platform tabii spor üzerinden yayınlanacak.

        • 4

          ATHLETİC BİLBAO MUHTEMEL 11

          Agirrezabala, De Marcos, Nunez, Paredes, Yuri, Jauregizar, Galarreta, İ. Williams, Gomez, N. Williams, Sannadi

        • 5

          ROMA MUHTEMEL 11

          Svilar, Nelsson, Mancini, N'Dicka, Rensch, Pisilli, Cristante, Angelino, Dybala, Baldanzi, Dovbyk

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