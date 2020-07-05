Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında zorlu deplasmanlardan Athletic Bilbao'ya ayak bastı. San Mames'te oynana karşılaşmada başkent temsilcisi tek golle 3 puana ulaştı.

Mücadelenin 73. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Sergio Ramos takımını galibiyete taşıyan golü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından oynadığı 7. maçı da kazanan Real Madrid, en yakın rakibi Barcelona'yla arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.