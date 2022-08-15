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Marcelino'nun çalıştırdığı Athletic Bilbao, Vedat Muric'in de formasını terlettiği Mallorca'yı konuk etti.

San Mames'te oynanan mücadelede Athletic, rakip kalede birçok gol pozisyonuna girse de gol bulmayı başaramadı ve mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

La Liga'nın ilk haftasında iki takım da 1 puanı paylaşmış oldu.

Athletic ikinci haftada Valencia'yı konuk edecek; Mallorca ise Real Betis'i ağırlayacak.