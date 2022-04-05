30 Nisan'da seçime gidecek olan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Mali sorunlarla boğuşan sarı-kırmızılılarda yeni başkan ve yönetimi adeta ateşten gömlek giyecek.
MAYIS AYINDA 20 MİLYON EURO!
Zorlu bir süreçten geçen sarı-kırmızılı kulübü önümüzdeki birkaç ayda dev ödemeler bekliyor. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre yeni yönetimin mayıs ayında transfer taksitleri ve maaşlarla birlikte 20 milyon Euro (323 milyon TL) ödeme yapması gerekiyor.
HAZİRANDA 300 MİLYON TL'LİK FAİZ ÖDEMESİ VAR
Mayıs ayında yaklaşık 20 milyon Euro'luk ödemenin dışında haziran ayında da ciddi bir maddi yükümlülük bulunuyor. Yeni yönetim, Bankalar Birliği kapsamında haziran ayında 300 milyon TL'lik faiz ödemesi yapmak durumunda kalacak.
Sıcak para akışının sağlanamadığı kulüpte yeni yönetimin kasa kolaylığı sağlaması beklenecek.
8 NİSAN SON GÜN
Galatasaray Kulübünde 30 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul için adayların, 8 Nisan Cuma gününe kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.
2 İSİM ADAYLIĞINI AÇIKLADI
Yıllık olağan mali genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığı sarı-kırmızılı kulüpte, şu ana kadar eski yöneticilerden Metin Öztürk ile eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıkladı.
Galatasaray Kulübü Divan Başkanı Aykutalp Derkan yaptığı açıklamada, başkan adaylarının yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurullarını oluşturan listeleri, 8 Nisan Cuma günü saat 18.00'e kadar eksiksiz olarak divan başkanlığına teslim etmeleri gerektiğini kaydetti.
AYSAL VE ÖZBEK ADAY OLMUYOR
Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal ve Dursun Özbek sarı-kırmızılı kulübün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında başkan adayı olmayacağını açıkladı.
ALBAYRAK, GÜNAY VE KANÇAL ADAY LİSTELERİNDE YER ALAMAYACAK
Galatasaray Kulübü'nde aralarında Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal'ın da bulunduğu bazı eski yöneticiler, 30 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday listelerinde yer alamayacak.
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