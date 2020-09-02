Ateşli silahla vurulan şah kartal tedavi altına alındı

AA

Sandıklı ilçesi kırsalında bitkin halde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Sandıklı Şefliği yetkililerine teslim edildi.

Yetkililerce AKÜREM'e getirilen kartalın, yapılan muayene ve tetkiklerinde, ateşli silahla yaralandığı belirlendi.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere yaptığı açıklamada, nesli tükenme tehlikesi altındaki şah kartalın tedavisine başlandığını belirtti.

- "Vücudunda çok sayıda saçma var"

Kandır, şah kartalların Türkiye genelinde 150-200 civarında kaldığını ve avlanmasının, esaret altına alınmasının yasak olduğunu kaydetti.

Sandıklı bölgesinde vatandaşlar tarafından yarılı ve uçamaz halde bulunan şah kartalın merkeze getirildiğini belirten Kandır, yaptıkları muayenede ve çekilen filminde kanadı kırık olan kuşun silahla vurulduğunu, vücudunda çok sayıda saçma tanesi olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

Kandır, kuşun tedavisine başlandığını vurgulayarak "Biraz dinlendirdikten ve güçlendikten sonra kartala, üniversitemizin Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda operasyon uygulanacak. Şah kartallar dünyada ve ülkemizde koruma altına alınmış, nesli tükenme tehlikesi altında olan kuşlardan biri. Kaya kartalından sonra en büyük ikinci kuş. Gösterişli büyük bir kuş türü."

- "Yırtıcı kuşlar av değildir, hedef değildir"

Av sezonunun açılmasıyla birlikte merkeze, ateşli silah yaralanması dolayısıyla çok sık yaralı yırtıcı kuşun getirildiğini dile getiren Kandır, "Bu kuşlar küçük kuşlardan memelilere, kemirgenlere kadar çok geniş bir beslenme alışkanlığı var. Doğal dengenin sağlanması, kemirgen kontrolü için önemli rol oynuyor. Bu kuşların sayısının artması için avcılığını bir süre yasaklanması gerekiyor. Yırtıcı kuşlar av değildir, hedef değildir. Lütfen ağaç üzerinde, direklerin tepesinde gördüğünüz kuşlara ateş etmeyin." dedi.