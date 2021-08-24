"Ateşin Düştüğü Yer" Montreal'de "En İyi 20 Film" listesine seçildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteklediği film, Kanada'nın Montreal şehrindeki tarihi Cinema Imperial salonunda izleyiciyle buluşacak.
Yönetmen İsmail Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada başkanlığı Serge Losique tarafından yapılan festivalin bu yıl son senesinin olduğunu söyledi.
Festivalde 43 yıl boyunca yer almış filmlerin içinden bir seçki yapıldığını dile getiren Güneş, "Bütün festivallerin ilk 20 filmini tayin etmişler ve bana da bunu bildirdiler. Biz de filmimizi göndereceğiz, orada 20-29 Eylül'de filmimiz gösterilecek." dedi.
- "Türk sineması adına gurur verici"
Ateşin Düştüğü Yer filminin 2011 yapımı olduğunu, festivale 2012'de katıldığını ifade eden Güneş, şunları kaydetti:
"Filmimiz ilk yılında bir takım spekülasyonlara neden olmuştu. Seçkide yer alması aslında bunlara da cevap olabilecek bir durum. Bir yıl önceki Antalya Film Festivali'nde ön jüri tarafından elenen film, hem Montreal'de ödül almış hem de Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birlikleri Federasyonu'nda (FIPRESCI) 'En İyi Film' seçilmişti. Türkiye'deki hiç bir festivalden ödül almaması tartışmalara neden olmuştu. Aradan 9 yıl geçtikten sonra Motreal'de böyle bir seçkiye girmiş olmak hem kendi adıma hem de filme katkı sunanlar ve Türk sineması adına gurur verici."
Listeye giren filmlerin 20-29 Eylül'de izleneceği 43 yıllık festivalin gösterimleri tarihi Cinema Imperial salonunda yapılacak.
Festivalde tekrar gösterilecek "Ateşin Düştüğü Yer", bir gazetenin 3. sayfa haberinden yola çıkan bir baba-kız öyküsünü izleyiciye sunuyor.
Başrollerini Hakan Karahan, Yeşim Ceren Bozoğlu, Elifcan Ongurlar ve Abdullah Şekeroğlu'nun paylaştığı filmin senaristliğini ve yönetmenliğini İsmail Güneş, yapımcılığını Baran Seyhan ile Aynur Güneş üstleniyor.
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