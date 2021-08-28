En iyi 20 film arasında

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'Ateşin Düştüğü Yer', Montreal Dünya Film Festivali'nde ödül almış filmler arasından 'En İyi 20 Film' arasında gösterildi

HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle çekilen, yönetmen İsmail Güneş'in 'Ateşin Düştüğü Yer' adlı sinema filmi, 43 yıllık tarihiyle dünyanın köklü festivallerinden Montreal Dünya Film Festivali'nde ödül almış filmler arasından 'En İyi 20 Film' arasına girdi. 'En İyi 20 Film' listesine giren yapımlar, 20 - 29 Eylül 2021 arasında tarihi Imperial Cinema salonunda gösterilecek. 'Ateşin Düştüğü Yer', 2012'de gerçekleştirilen Montreal Dünya Film Festivali'nde 'En İyi Film' ve 'FIPRESCI Ödülü'nü kazanmıştı.

Beyazperdeye 3'üncü sayfa haberinden yola çıkarak günümüz Türkiyesinin kanayan yaralarından kadına yönelik şiddeti, 'merhamet ve pişmanlık' özelinde bir baba - kız öyküsünü yansıtan 'Ateşin Düştüğü Yer'de başrolleri Hakan Karahan, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Elifcan Ongurlar, Abdullah Şekeroğlu paylaştı. İsmail Güneş'in yönetmenliğiyle beraber senaristliğini de üstlendiği filmin yapımcıları Baran Seyhan ve Aynur Güneş.