Kuş tutkusu öldürüyordu

DHA

İstanbul'un ilçesi Ataşehir'de çatıya kaçan kuşunu almak isterken bastığı tavan arasındaki sundurmanın çökmesi sonucu Müjdat Aydemir 20 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı.

ÖNCE BOŞLUĞA ARDINDAN ZEMİNE DÜŞTÜ

Olay saat 12.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Rumi Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında yaşandı. İddiaya göre, Müjdat Aydemir’in kuşu, çatı arasına kaçtı. Kuşunu almak için bastığı tavan arasındaki sundurmanın çökmesi ile Müjdat Aydemir, 20 metre yükseklikten önce apartman girişindeki boşluğa ardından da beton zemine düştü. Aydemir ağır yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesiyle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Müjdat Aydemir, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aydemir’in durumunun ağır olduğu belirtildi.

"EV BAŞIMIZA YIKILDI ZANNETTİM"

Görgü tanığı Atilla Urhan "Aydemir’in kuş beslediğini, kaçan kuşlarının apartmanın çatı boşluğuna yuva yaptıklarını, kuşları kontrol ederken düştüğünü söyledi.

Binada yaşayan Gülcan Özcan "Çatıdan bastığı yerden düşmüş. Ev başımıza yıkıldı zannettim. Çok korktum. İnşallah iyi olur" diye konuştu.

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