"Ateş savaşçıları" olası orman yangınlarıyla mücadeleye hazır

Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bolu, Düzce, Aladağ, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Seben, Yığılca, Akçakoca ve Gölyaka Orman İşletme müdürlükleri, olası yangına müdahale için 11 ilk müdahale aracı, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 dozer, 13 greyder, 7 ekskavatör ve 190 işçiyle 7 gün 24 saat hazır bekliyor.Ayrıca 13 yangın gözetleme kulesinin bulunduğu Bolu Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında, su ikmalinde kullanılan 33 yangın havuzu ve 36 yangın göleti de yer alıyor.Ekipler, Bolu ve Düzce bölgesinde yıllık ortalama 37 orman yangınına müdahale ederken, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde meydana gelen büyük orman yangınlarına da destek veriyor.Yılın özellikle ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde Bolu ve Düzce bölgesinde meydana gelebilecek olası yangınlara müdahale etmek için her an tetikte bekleyen ateş savaşçıları, Aladağ bölgesinde bulunan Değirmenözü mevkisinde tatbikat gerçekleştirdi.Birçok alanda eğitimlerin verildiği ve ekipmanların tanıtılarak kullanımının anlatıldığı tatbikatta ekipler, senaryo gereği, çıkan yangına köpük ve su sıkarak müdahale etti.- Orman yangınlarının yüzde 97'si insan kaynaklıBolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle belirli süre ara verilen eğitimlere normalleşme sürecinde yeniden başladıklarını söyledi.Özer, 2020 yangın sezonu için eğitim ve tatbikat planladıklarını belirterek, "Ülkemiz ormanlarının 12 milyon hektarı, yani yüzde 50'ye yakını Akdeniz kuşağında yangına birinci derece hassas olan bir bölgede. Bolu Bölge Müdürlüğümüz de ormanların yüzde 37'si yani 236 bin hektarı yangına ikinci derecede hassas olan bölgeler. Müdürlüğümüzün kayıtlarına baktığımızda son 10 yılda ortalama yıllık 30 yangın çıkmış ve bu yangınlar sonucunda her yıl da ortalama 75 hektarlık ormanlık alanımız zarar görmüştür." diye konuştu.Orman yangınlarının çıkış sebeplerinin büyük oranda insan kaynaklı olduğunu dile getiren Özer, şunları kaydetti:"Şu bir gerçek ki ülkemiz ve dünya ortalamasına baktığımızda orman yangınlarının çıkış sebebinin yüzde 97'si insan kaynaklı. Geri kalan yüzde 3'ü de yıldırımdan kaynaklanan orman yangınları. Yine son 10 yıllık verilere baktığımızda Bolu Bölge Müdürlüğü olarak çıkan yangınlarımızın büyük çoğunluğu 1 hektar veya 1 hektarın altında ve genelde örtü yangını. Bu da ateş savaşçılarımızın üstün başarı ve gayreti sonucu oluşmaktadır. 2019 yılında 54 yangınımız meydana geldi. Bu yangınlar sonrasında 42 hektar ormanlık alanımız zarar gördü."