Terör örgütü DEAŞ'la yıllar süren uzun ve yıkıcı bir savaştan çıkan ve örgütü yeraltına inmeye zorlayan Irak bugünlerde sıklıkla güvenlik güçleri tarafından yakalanan teröristlerin ve ailelerinin akıbetiyle gündeme geliyor.

Bağdat mahkemeleri bu hafta 7 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıya idam cezası verirken, Türkiye de sorunla ilgili önemli bir hamle yaptı. Ankara ile Bağdat arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, aileleri terör örgütü DEAŞ'A katılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 188 çocuk Ankara'ya getirilerek koruma altına alındı.

Suriye'de İdlib üzerinden artan gerilim, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe Harekatı ve İran ile ABD arasında yaşanan yüksek düzeyli gerilimle bölgenin ateş hattına döndüğü günlerde, Türkiye bu hamleyle önemli sorunlardan birini çözmek için ilk adımı attı. Zira getirilen çocukların tamamının ailelerinin Irak'ta ömür boyu hapse mahkum edilmişti ve bu çocukların akıbeti merak ediliyordu.

188 çocuğun Türkiye'ye getirildiği gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Suudi Arabistan'daki zirvesine giderken, Bağdat'a uğrayarak Iraklı mevkidaşıyla görüştü. Çavuşoğlu daha sonra Irak Dışişleri Bakanı Hekim ile birlikte Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geçti

Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Irak'ta kalan diğer Türk vatandaşı çocuklar için de harekete geçmesi bekleniyor. Ülkede aileleri DEAŞ'la bağlantılı olan 600 civarında Türk çocuğu olduğu tahmin ediliyor.