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KOVA ( 20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Ateş Çemberi Tutulması, 14 Ekim 2023'te Kova burcunu olumlu bir şekilde etkileyebilir. Kova burcu, yeniliklere ve toplumsal değişimlere olan doğal ilgisi ile öne çıkar, ve bu tutulma bu özelliklerini daha da öne çıkarabilir. Kova burcu, bu dönemde daha ileri görüşlü olabilir ve toplumsal meselelere odaklanabilir. İnsanlığa hizmet etme ve sosyal sorumluluklarını yerine getirme konusunda daha fazla motive olabilirler.