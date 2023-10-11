Gözler Güneş'te: Ateş Çemberi geliyor! 2023 Güneş Tutulması ne zaman, hangi gün?
2023 yılının son Güneş Tutulması için geri sayım başladı. "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan tutulmanın tarihi tutulmanın yaklaşmasıyla birlikte merak edilip araştırılıyor. Peki, 2023 Ekim ayı Güneş Tutulması ne zaman? İşte merak edilen sorunun cevabı...
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Güneş Tutulması ne zaman? "Ateş Çemberi" olarak da adlandırılan ve Ekim ayında yani bu ay gerçekleşecek olan 2023 yılının ikinci Güneş Tutulması merak içerisinde bekleniyor. Burçlara etkisi gibi nedenlerden ötürü Güneş Tutulması tarihi merak ediliyor. İşte 2023 Güneş Tutulması tarihi...
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GÜNEŞ TUTULMASI TARİHLERİ 2023
2023 yılının ilk güneş tutulması 20 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşti.
İkinci halkalı güneş tutulması ise 14 Ekim 2023'te gözlemlenecek.
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TUTULMANIN ZİRVE NOKTASI 5 DAKİKA 17 SANİYE'DE!
Tutulmanın zirve noktası 5 dakika 17 saniye süreyle Nikaragua ve Kosta Rika kıyılarında yaşanacak. Halkalı güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulmayı NASA'nın Youtube canlı yayınlarıyla ekranlara getirmesi bekleniyor.
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GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ ÜLKELERDE GÖZÜKECEK?
Parçalı Tutulma; Amerika Kıtası, Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus'ta izlenecek.
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HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI (ATEŞ ÇEMBERİ) TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?
Halkalı Tutulma; Brezilya, Kolombiya, Panama, Kosta Rika, Nikaragua, Honduras, Belize, Meksika’nın doğu ucu, Amerika Birleşik Devletleri'nde izlenecek, ülkemizden ise izlenemeyecektir.