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        Haberler Gündem 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması 14 Ekim'de görülecek! Bir sonraki 2046 yılında gerçekleşecek

        'Ateş Çemberi' tutulması 14 Ekim'de gerçekleşecek! Bir sonraki 2046 yılında

        "Ateş çemberi" olarak adlandırılan halkalı Güneş tutulması 14 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşecek. Nadir görülen "Ateş çemberi" Güneş tutulmasının bir sonraki görüleceği tarih 2046 yılı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 11:51 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:51
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        • 1

          14 Ekim'de gerçekleşecek olan "Ateş çemberi" adlı halkalı Güneş tutulması, bilim insanlarına Güneş'i ve Dünya atmosferini daha yakından inceleme fırsatı sunacak.

        • 2

          "ATEŞ ÇEMBERİ" HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

          Her yıl belirli tarihlerde Güneş tutulması gerçekleşse de "Ateş halkası" ya da "Ateş çemberi" adı verilen Güneş tutulması nadir görülür. Sebebi ise belirli uydu dinamiğinin her zaman denk gelmiyor olmasıdır.

          Halkalı Güneş tutulması, Dünya'nın uydusu Ay'a en uzak noktada Güneş'e de daha yakın olan konumda gerçekleşir. Güneş ile Dünya arasına giren Ay, ateşten bir halka gibi gözükür.

        • 3

          NASA TARAFINDAN İNCELENECEK

          NASA resmi internet sitesinden yayımlanan habere göre tutulma sırasında Güneş ışığındaki azalmanın Dünya'nın "iyonosfer" adı verilen atmosfer tabakasını nasıl etkilediği incelenecek ve bu inceleme için üç adet sondaj roket fırlatılacak.

        • 4

          BİR SONRAKİ "ATEŞ ÇEMBERİ" GÜNEŞ TUTULMASI 2046'DA GERÇEKLEŞECEK

          NASA yetkilisi Kelly Korreck, CNN'e yaptığı açıklamada, NASA'nın tutulma günü yerel saatle 11.30 itibariyle Albuquerque, New Mexico, Kirbyville, Texas ve White Sands üzerinden görüntüleri canlı paylaşacağını söyledi.

          Korreck bir sonraki halkalı Güneş tutulmasının 2046'dan önce görülemeyeceğini belirtti.

        • 5

          HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI (ATEŞ ÇEMBERİ) NEREDEN GÖRÜNECEK?

          ABD'de Pasifik zaman dilimiyle saat 09.13'te başlayacak olan tutulma Oregon, Nevada, Utah, New Mexico ve Texas eyaletlerinden izlenebilecek.

          ABD'de gözlemlendikten sonra, Meksika, Belize, Honduras, Panama ve Kolombiya'dan da izlenebilecek. Son olarak Brezilya'nın Atlantik kıyısı Natal kentinde sona erecek.

          Halkalı Güneş tutulması Türkiye'den canlı olarak görülemiyor. Ancak NASA'nın resmi web sitesi üzerinden ABD ile aynı anda izlenebilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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