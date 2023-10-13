Ateş Çemberi geliyor! İşte yılın ikinci Güneş Tutulması hakkında merak edilenler!
Nisan ayındaki yılın ilk tutulması gerçekleşti ve şimdi yılın ikinci Güneş Tutulması için geri sayım başladı. Bu Güneş Tutulması, Ay'ın Güneş'in önünden tam olarak kavuşum yaparken, Güneş'i tamamen örtmediği bir tür tutulma türüdür ve "Halkalı Güneş Tutulması" olarak bilinir. Bu gök olayı hakkında merak edilen: "Halkalı Güneş tutulması nedir, Türkiye'den görülecek mi?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
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20 Nisan tarihinde gerçekleşen ilk Güneş Tutulması sonrasında ikinci tutulma gündemdeki yerini aldı. 2023 yılının önemli gök olaylarından biri olan halkalı Güneş Tutulması'nın zirve noktası 5 dakika 17 saniye süreyle Nikaragua ve Kosta Rika kıyılarında gözlemlenecek. Konuyla ilgili arama motorlarında araştırılan: "Halkalı Güneş tutulması nedir, Türkiye'den görülecek mi?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
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GÜNEŞ TUTULMASI TARİHLERİ 2023
2023 yılının ilk güneş tutulması 20 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşti. İkinci halkalı güneş tutulması ise 14 Ekim 2023'te gözlemlenecek.
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ZİRVE NOKTASI 5 DAKİKA 17 SANİYE'DE!
Tutulmanın zirve noktası 5 dakika 17 saniye süreyle Nikaragua ve Kosta Rika kıyılarında yaşanacak.
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GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ ÜLKELERDEN İZLENEBİLECEK?
Parçalı Tutulma; Amerika Kıtası, Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus'ta izlenecek.
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HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?
Halkalı Tutulma; Brezilya, Kolombiya, Panama, Kosta Rika, Nikaragua, Honduras, Belize, Meksika’nın doğu ucu, Amerika Birleşik Devletleri'nde izlenecek, Türkiye'den ise izlenemeyecektir. Tutulmayı CANLI olarak NASA'nın YouTube kanalı üzerinden yayınlaması bekleniyor.