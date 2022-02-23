1. AYRILIKÇI BÖLGELERİ GÜVEN ALTINA AL, ARDINDAN DUR
ABD ve Avrupa'da pek çok kişi ayrılıkçı bölgeleri tanıma ve ilerleme kararının 'işgalin ilk adımı' olduğunu düşünse de birçok analist bunun Rusya'nın duracağı bir yer olabileceğini belirtiyor.
Yazar Tim Ripley "Bu onu köşeye sıkıştırılmış halden kurtaracak işgal senaryosu. Putin bir şey yaptı ve bu noktada zafer ilan edebilir, en azından kendi kitlesi için" dedi.
Ripley, sonraki adımların hemen daha fazla bölge almaya çalışmaktansa Karadeniz'deki Ukrayna limanlarına deniz ablukası gibi başka şekillerde baskı uygulayabileceğini belirtiyor. Ripley'e göre amaç, Ukraynalıların gözünü korkutmak ve Kiev'in Batılı müttefiklerinin 'kağıttan bir kaplan olduğunu göstermek' olacak.
Bu arada Ripley'e göre Rusya zaten bazı büyük hedeflere ulaştı: NATO müttefiklerini alenen kabul etmeye zorlamak, komşu Belarus'a süresiz büyük bir kuvvet konuşlandırmak gibi... Ripley Belarus hamlesine dikkat çekerek "Belarus, dengeyi değiştirmeyi amaçlayan oldukça büyük bir hamleydi. NATO'nun bölgeyi savunma biçimini değiştiriyor" dedi.
2. AYRILIKÇI BÖLGESİNİ SINIRLARINI GENİŞLETMEYE ÇALIŞ, DOĞU UKRAYNA ÇATIŞMASINI KISITLA
Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçılar ülkenin yarısından azını kontrol ediyor, 2015'ten bu yana da sıklıkla ateşkes ihlal ediliyor.
Reuters'a göre, Rusya bütün olarak Ukrayna'ya kitlesel bir işgal başlatmadan ayrılıkçı toprakları genişletmeye çalışabilir.
Buna noktada bir hedef doğu Ukrayna'nın ana limanı olan Mariupol olabilir. Zira bu bölge, 2014-2015'te ayrılıkçılarında saldırmaktan vazgeçtikleri bir bölge olmasıyla biliniyor. Bu bölgeyi ele geçirmek, Azak Denizi'nde tam kontrolü güvence altına alması ve Kiev'e ekonomik baskı uygulayacakları bir bölge olması anlamına geliyor.
Ancak Doğu Ukrayna'da artan topraklar üzerinde bir savaş, sert uluslararası yaptırımlar ve Rusya'nın sınırlı stratejik kazanımlar elde etmesi anlamına gelecek.
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