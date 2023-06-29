Atatürk’ün tören arabası İzmitlilerle buluşturuldu

İHA

İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı ve İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılını (28 Haziran 1921) çifte bayram coşkusuyla kutladı. Gün boyunca yarışmalar, turnuvalar, doğa yürüyüşleri ve çocuklar için özel etkinlikler düzenlendi. Vatandaşlar doyasıya eğlenirken orijinali Anıtkabir Atatürk Müzesinde sergilenen, 1935-1938 yılları arasında Mustafa Kemal Atatürk’ün tören arabası olarak kullanılan otomobilin replikası, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü dolaysısıyla İzmit’te sergilendi. Kentin dört bir yanında gezdirilen araç ve Atatürk'ün balmumu heykeli vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

"BİZİM İÇİN ONUR VE GURUR VERİCİ" Atatürk'ün 4kullandığı aracın replikasını görmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Kenan Karaman, "İzmit’in bayramını ve düşman işgalinden 102. yıl dönümün kutluyorum. Özellikle gençlere ve çocuklara Atatürk’ü tanıtmanın onuru ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Ömür Yıldırım, "Çocuğumu bu tür etkinliklere getirerek onu geleceğe yetiştiriyoruz. Atatürk’ün aracının replikasını ailecek ziyaret etmek istedik. Bizim için onur ve gurur verici bir durum. İzmit’in kurtuluşuna çok anlamlı bir hediye olmuş" ifadelerini kullandı.