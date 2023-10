Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Cumhuriyet’ten bir yıl sonra kurulan ve ülkemizin ilk milli bankası olan Türkiye İş Bankası, Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde birbirinden kıymetli isimlerin katıldığı “Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış” etkinliği düzenledi.

İki gün süren uluslararası konferansta kendi döneminin en ilerici liderlerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekleştirdiği büyük dönüşümle modern, demokratik ve laik bir ülke kurmasının ardındaki gelecek vizyonu ele alındı.

Konuşmacıların, Atatürk'ün vizyonunu daha iyi anlayarak gelecek yüzyıla hazırlanabilmek için önemle vurguladığı noktalar şöyle:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Cumhuriyetin kurucu kadrolarının ışığı daima önümüzü aydınlatmaktadır. O manevi destekle bugünü yaşanır kılar, geleceği inşa ederken eğitimden kültüre, sağlıktan bayındırlığa, dış politikadan savunmaya, teknolojiden bilişime, spordan çevreye her alanda aziz milletimizin hak ettiği bütün gelişmeleri kat edeceğiz.

İş Bankası: Cumhuriyet’in bir yaş küçük kardeşi

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali: Atatürk’ün ortaya koyduğu iktisadi bağımsızlık nosyonunun, ekonomik kalkınmayı bir an evvel gerçekleştirmek, bunu dönemin hâkim anlayışı olan “milli iktisat” çerçevesinde başarmak üzerine kurulu. Atatürk’ün ekonomi politiğinin esasını iktisadi bağımsızlık ülküsü oluşturmaktadır. İzmir İktisat Kongresi’nde “sermayesi münhasıran Türklere ait büyük sermayeli milli bir tedavül bankası kurmak” şeklinde tasavvur edilen Cumhuriyet’in bir yaş küçük kardeşi İş Bankası, bizzat Atatürk’ün teşebbüsüyle 1924 yılında kuruldu. Atatürk’ün iktisadi vizyonunun yalnızca milli menfaati değil, bütün ulusların refahını ve kalkınmasını gözeten evrensel bir düşünce sistemi olduğu unutulmamalıdır.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: İş Bankası’nın hikâyesi, Atatürk’ün “Vatanı kurtaracak ve yükseltecek tedbirlerin başında olarak halkın doğrudan itibar ve itimadından doğup meydana gelen, tam manasıyla modern ve millî bir banka kurulması…” yönlendirmesiyle başladı. İş Bankası daha azla daha fazlasını başarmak için kurulan ve her zaman bir bankadan çok daha fazlası olan bir Cumhuriyet kurumu. ‘Geleceğin bankası’ olup bitilen, ulaşılan bir şey değil. Her gün yeniden kazanmanız, hak etmeniz gereken bir unvandır. Bugün yapay zekâ teknolojileri konuşulduğunda en kolay olan teknolojiyi getirip, sayınızı azaltmak ve kurumun verimliliğini artırmaktır. Biz zor olanı seçtik. Dönüşümü insanla yapacağımıza inanıyoruz. Teknolojiyi insanın yerine konumlandırmayı aklımızdan geçirmedik. İnsansız bir dönüşümün tatsız, yavan ve üstelik de mümkün olmadığını düşünüyoruz. Yeni teknolojileri insanlarımızın kabiliyetini artırmak, onların daha hızlı, daha kapsamlı, daha düşük maliyetlerle hizmetler almasını sağlamak ve ülke ekonomimiz için sürdürülebilir değer yaratmak için kullanılması gerektiğine inanıyoruz.

Atatürk eskiye bakmadı ve gelecek için bir vizyon oluşturdu

Tarihçi, filozof Yuval Noah Harari: Yapay zekâ ile ilgili asıl sorun, risklerin gerçek anlamda tespit edilememesinden kaynaklanıyor. İnsanlık, kendisine göre daha zeki ve güçlü bir şey yarattı ancak bunun üzerindeki kontrolünü yitirme riski bulunuyor. Yapay zekâyı geliştirmeye yönelik harcadığımız her 1 dolara karşılık insana da 1 dolar harcamamız gerekiyor. Yapay zekâ yepyeni finansal cihazlar geliştirebilir, bunlar insanların anlayabileceğinin ötesinde olabilir ve 20 yıl sonra hiçbir insan, finansal sistemin nasıl işlediğini anlayamayabilir. Tamamen yapay zekâya güvenmek zorunda kalabiliriz. Yapay zekâya finansal sistem üzerinde artan bir güç verirsek belki birkaç yıl her şey iyi gidebilir, sonra çökebilir ve kimse ne olduğunu anlayamaz. Bu başka alanlarda da olabilir. Öyle bir noktaya geliriz ki kendi yaşadığımız süre içinde dünyayı hiç anlamayabiliriz. Sistemler bizlerle ilgili kararlar almaya başlayabilir. Bizim korkmamız gereken gelecek bu. Otomotiv şirketleri nasıl yatırımlarının yüzde 20’sini güvenliğe yönlendiriyorsa yapay zekâda da güvenliğe yüzde 20 yatırım yapmalıyız. Sağduyulu olan bu ama tarihte her zaman sağduyu kazanmıyor. Atatürk’ün “Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin” sözü önemli. Liderlerin gelecek vizyonu olmalı diyoruz. Atatürk eskiye bakmadı ve gelecek için bir vizyon oluşturdu. İşte bu ruha şimdi de ihtiyacımız var.

Atatürk’ün bugünkü tüketim çılgınlığını kabul edeceğini sanmıyorum

İtalyan akademisyen Fabio L. Grassi: Atatürk kendi çağının bir insanı olarak inanılmaz bir iyimserliğe sahipti. Pek çok kültür ve medeniyetin dünyada bir arada yaşayabileceğine inanıyordu. Atatürk ulusların kendi bağımsızlığını, kendi özgünlüğünü, özellikle ekonomik bağımsızlığını koruması gerektiğini düşünüyordu. Bu ilke hala geçerli. Atatürk’ün mirasının en önemli unsurlarından biri de etiktir. Bireysel özgürlük ve topluma olan sorumluluğumuz arasındaki dengeyi düzgün bir şekilde kurmuştur. İnsanların zihinsel olarak özgür olmasını istiyordu ama bugünkü tüketim çılgınlığını kabul edeceğini de sanmıyorum. Atatürk, hayatın özgür bir şekilde yaşanmasına ama bir taraftan da anlamlı bir şekilde yaşanmasına inanan bir insandı.

Sağlıklı doğum politikası, eğitimin iyileştirilmesi, yetişmiş elemanı tutmak önemli

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Cumhuriyet tıp, mühendislik, askeriye alanlarında başarılı oldu ancak yetişmiş insan kaynağını koruma, entelektüel sınıflara hürmet etme konusunda ve kültürel alanda eksik kaldı. Önümüzdeki dönemde ilk olarak sağlıklı bir doğum politikası sürdürülmesi gerekir. İkincisi, eğitimin kesin surette iyileştirilmesi, eğitime ayrılan bütçe ve imkânların artırılması ve bunun fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesine ihtiyaç var. Üçüncüsü, bazılarının demilitarizasyon kafası yanlıştır. Askeri eğitimi budayamazsınız. Maalesef bulunduğumuz yer buna müsait değildir. Son olarak sanayileşmede eleman yetiştirilmesi ve yetişmiş elemanı tutmamız mühimdir.

Bütçe açığını telafi etmek mümkündür ama insan açığını ödeyemeyiz

Araştırmacı-yazar Bilsay Kuruç: Atatürk, "Köylü milletin efendisidir” sözüyle basit tarımla uğraşan köylüleri çiftçiliğe teşvik etti. Cumhuriyet, köylüler ülkesinde bir büyük iddia olarak kuruldu. Türkiye’nin en önemli açığı, döviz açığı değildir, en önemli gerçek açık, insan açığıdır. Çünkü bizim tek gerçek kaynağımız insandır. Yüz yıllar öncesinden gelen teknik bilgi birikimimiz, aydınlanmadan gelen ufkumuz olmadığı için kaynağımızın gerçek değerini ancak birlikte inşa ederek yaratabiliriz. Diğer açıkları ödeyebiliriz. Cari açığı, bütçe açığını telafi etmek mümkündür ama insan açığını ödeyemeyiz.

Eski UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova: Atatürk, eğitimi, kadın haklarını, bilimsel araştırmaları, kültürel mirasın korunmasını destekledi. Bunlar hala çok önemli değerler. Şunu çok iyi biliyordu ki, kadın hakları eğitimden ve politik katılımdan başlar. Bu yüzden Türk kadınları seçme ve seçilme hakkını pek çok gelişmiş ülkeden önce, 1934 yılında elde etti. Bugün de Büyük Önder Atatürk’ün söylediği gibi kadın hakları için her anlamda ve her alanda savaşmaya devam edeceğiz. Sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde... Böylece kadınlar ve erkekler hayatlarını her alanda paylaşan ortaklar, eşler olacaklar; tıpkı Atatürk’ün 100 yıl önce söylediği gibi”

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğan Çetinkaya: Cumhuriyetin ve İş Bankası’nın kuruluşu, çağdaşlık fikriyatından doğdu. Dün ve bugün arasında küresel bir köprü bulunuyor ve tarih boyunca dünyada benzer olaylar yaşanıyor. Kendimizi dünyanın dışında görmememiz gerek. Kendi tarihimizi biraz ayrıksı ele alma eğilimindeyiz. Oysaki biz küresel dönüşümün her zaman çağdaş bir parçasıyız”

Öyle bir mirasın üzerinde oturuyorsunuz ki ülkenizin daha çağdaş versiyonlarını kurmak için yeterli enerjiye sahipsiniz

MIT Dijital Ekonomi Girişimi’nin Kurucu Ortağı Andrew McAfee: Günümüzde artık finanstan otomotive, perakendeden gıdaya tüm sektörlerde şirketler kendilerini teknoloji şirketi olarak tanımlanıyor. Dijital çağda teknoloji şirketi olarak başarılı olmak yalnızca bu alanda çok para harcamakla bağlantılı değil. Dijitale açlığımız her yıl artıyor. Ancak yatırım dijitale yöneldikçe bunun rekabette ve büyümedeki etkisi aynı şekilde görünmüyor. Süperstarlar kâr anlamında da pazar payı anlamında da ayrışıyor. Diğer bir deyişle aynı gelgit bütün tekneleri yükseltmiyor. Süperstarlar ayrışırken, şirketlerin çoğunluğu geride kalıyor. Çağdaş Türkiye'nin kuruluşunda inanılmaz bir itki, inanılmaz bir azim görüyorum. Atatürk, girmek üzere olduğu yüzyıl için Türkiye’yi güncellemiş ve inanılmaz şeyler yapmış. Öyle bir mirasın üzerinde oturuyorsunuz ki ülkenizin daha çağdaş versiyonlarını kurmak için yeterli enerjiye sahipsiniz. Artık 21. yüzyıldayız ve önünüzde inanılmaz fırsatlar var.”

Sakarya Savaşı devam ederken 'Eti Müzesi kurun' diyen bir Atatürk

Antalya Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık: Türkiye’de arkeoloji Atatürk sayesinde bir bilim dalı haline geldi. Daha 1921’de, Sakarya Savaşı devam ederken ‘Ankara Kalesi’ne gidip Eti Müzesi kurun’ diyen bir Atatürk’ten söz ediyoruz. Memleketin en zor, en savaşlı günlerinde dahi bir kültürel mirasın bulunduğu, bunun korunması ve bunu koruyacak insanların yetiştirilmesi gerektiği bilinci vardı. Atatürk’ün bu anlayışı çerçevesinde arkeoloji alanında uzmanlar yetiştirilmemiş olsaydı, bir bilim olarak varlığından kimsenin haberdar olmadığı bu ülkenin kültürel mirası bizler tarafından hiçbir şekilde anlaşılamayacaktı.

Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Merkezi bir çatı oldu

Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Gündüz Demir: Burada bilim kadını kimliğiyle yer almamızda Atatürk’ün, o dönemde tabu olarak değerlendirilen konularda attığı cesur adımların büyük payı bulunuyor. Özellikle kadınlara örgün eğitim hakkı tanınması, toplumun yarı nüfusunu evden çıkarıp sanata, bilime, spora dahil etme yönünde çok kıymetli bir adım. Şu anda tüm dünyanın ilgisini çeken yapay zeka alanında çalışan insanları ülkemizde tutmamız önemli. Bu kişilerin kendilerine ait hissedecekleri çatıların oluşturulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Merkezi, bu çatı rolünü üstlenmeye başladı.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy: Antarktika’da, bayrağımızın çok uzak noktalarda dalgalandırılması, özellikle bilim diplomasisini ön plana koyuyor. Sahada yaptığınız çalışmalar, bilimle birleştirildiğinde masada çok büyük gücünüz oluyor. Araştırma ve inceleme eğitiminin ardından NASA’da kalabilirdim, ABD’de kalabilirdim ama dönmeyi tercih ettim. Çünkü öğrendiğim tecrübeleri vatanıma kazandırabilecek tecrübeyi elde etmiştim. Şu anda 100’ün üzerinde Türk bilim insanının kutuplarda yaptığı çalışmalar var; 200’ün üzerinde bilimsel çalışma var. Gençlerimizin şu anda kutuplarda olmasına vesiledir bilim.

Gençlere inandığı ve güvendiği için Atatürk’e minnettarız

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay: Çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak, onlara ilham vermek önemli. Ben inanıyorum ki, gelişecek spor kültürünü eğitimle hanmanladığımızda ülkemizde başarılı pek çok sporcu yetişecek.

Milli satranç oyuncusu Batuhan Daştan: Satranç, Türkiye’de en fazla lisanslı sporcunun bulunduğu branş. Bu, ülkemizde satrançta iyi bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Hedefim, hayalim bu potansiyelin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmak.

Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz: Atatürk’ün gençlere, yeni nesle dair her sözü bizlere olan inancını gösteriyor. Bize inandığı ve güvendiği için minnettarız. Ben ülkemizde özellikle kız çocuklarının her alanda olduğu gibi sporda da daha fazla katılımcı olmasını çok önemsiyorum. Kazandığım madalyaları bir anahtar olarak görüyorum. Ne kadar çok anahtara ulaşırsam o kadar çok kapı açacağıma inanıyorum”

Milli pentatlet İlke Özyüksel: Kazandığımız madalyaların sadece bir madalya olmadığının, kazandığımız her başarıyla yeni nesle örnek olduğumuzun, topluma spor sevgisini aşıladığımızın bilincindeyiz.

