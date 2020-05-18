Atatürk Üniversitesi, mezunlarıyla köprü kuracak Mezun Bilgi Sistemi'ni hizmete açtı

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM),Dijital Dönüşüm Ofisi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucunda Atatürk Üniversitesi MBS'yi aktif hale getirildi.
Üniversite ile mezunlar arasında köprü kuracak sistem sayesinde, Atatürk Üniversitesi tüm mensupları ile güçlü bir iletişim ağı kurmayı hedefliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen üniversitenin rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında açılan Kariyer Merkezinin kısa zamanda oldukça başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini ve MBS uygulamasının da bunun en son örneklerinden olduğunu ifade etti.
Atatürk Üniversitesi mezunlarının bu sisteme kaydolmaları için e-devlet veya üniversitenin e-hizmet kapısı üzerinden kayıt yaptırmaları durumunda geçmiş bilgilerin otomatik olarak sisteme yükleneceğini belirten Çomaklı, "Mezunlarımız sisteme giriş yaparak gerekli güncellemeleri yapabilecek. Kayıt sonrası gerekli bilgilerini güncelleyen mezunlarımız için sistemimiz kendilerine özel 'atauni' adresli profil sayfaları oluşturacak. Diledikleri takdirde bu profil sayfalarını Linkedin, ResearcGate gibi sosyal mecralarda kullanıma açıp CV’lerinde kullanabilecek, iş imkanlarından faydalanabilecekler." ifadelerini kullandı.
Çomaklı, MBS için "mezun.atauni.edu.tr" adresinden giriş yapılması gerektiğini hatırlatarak mezunların etkinlikler, duyurular, mentörlük, mezunkart, kariyer günleri ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Mensupları ve Mezunları Derneği (ERATÜN) ile ilgili bilgilere de ulaşabilme imkanı bulacaklarını kaydetti.
MBS'nin üniversite mensuplarına hayırlı olmasını dileyen Çomaklı, şunları kaydetti:
"Mezunlar iletişim, mezun ve çalışma durumlarına ait bilgilerini sisteme girip paylaşmaları durumunda kendi dönemine ait mezun arkadaşlarının nerelerde ikamet ettiği, hangi işte çalıştığı gibi güncel bilgilerine de ulaşabilecekler. Bu sistem sayesinde iş arayan mezunlarımızın işveren konumundaki mezunlar ve 'elemanonline' gibi insan kaynakları portallarına erişimleri de sağlanacak. Neredeyse yarım milyona yaklaşan mezun ailemiz ile daha yakından ilgilenmek ve iletişimde bulunmak için hazırladığımız bu sistem sayesinde mezunlarımız ve mezun adaylarımız üniversitemiz hakkındaki tüm güncel bilgileri takip edebilecek ve etkinliklere katılabilecek."
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