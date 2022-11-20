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Atatürk Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ve sınava giriş belgeleri sorgulama ekranı! ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Atatürk Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav tarihleri ve sınava giriş belgeleri yayımlandı. Kayıtlar 2 Ekim’ de sona ermişti, öğrenciler sınava hazırlanırken bir yandan ilk sınavların ne zaman yapılacağını sorguluyor. İşte 2022-2023 ATA AÖF güz dönemi sınav tarihleri ve sınava giriş belgesi sorgulama…

Giriş: 20.11.2022 - 20:23 | Güncelleme: ABONE OL

  • Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından akademik takvim yayımlandı, böylece sınav tarihleri de belli olmuş oldu. Sınava katılım gösterecek olan adayların sınava giriş belgeleri de ATA AÖF tarafından yayımlandı.

  • ATA AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

    Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ATA AÖF güz dönemi akademik takvimi

    Takvim göre; ATA AÖF ara (vize) sınavları 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde, yarıyıl sonu (final) sınavları ise 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

    Bütünleme sınavları ise  11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak.

  • 2022-2023 AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ

    Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerine ara sınav ve dönem sonu sınavları uygulayacak.

    Atatürk Üniversitesi, telafi veya bütünleme sınavı yapmaktadır. Başarısız olan öğrencilerin, dönem sonunda bütünleme sınavlarına katılmaları gerekmektedir.

  • Güz Dönemi Ara (Vize) Sınavı: 26 Kasım-27 Kasım 2022

    Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı: 07 Ocak-08 Ocak 2023

    Bütünleme Sınavı: 11 Şubat-12 Şubat 2023

    Bahar Dönemi Ara (Vize) Sınavı: 08 Nisan-09 Nisan 2023

    Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı: 20 Mayıs-21 Mayıs 2023

    Bütünleme Sınavı: 08 Temmuz-09 Temmuz 2023

  • ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

    ATA AÖF sınav giriş belgeleri, "https://obs.atauni.edu.tr/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. ATA AÖF sistemine kayıtlı olan öğrenciler, T.C kimlik numarası ve şifre bilgileriyle sınav giriş belgelerini görüntüleyip çıktı olarak alabilecek.

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