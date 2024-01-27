Yoğun bir sınav haftasından çıkan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, son kez bütünleme sınavına girecek. 23 Ocak'ta öğrencilerin sınav merkezi tercihleri tamamlandı ve gözler bütünleme sınavı tarihlerine döndü. Peki, "2024 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? ATA AÖF bütünleme sınavına kimler girebilecek?" İşte detaylar...