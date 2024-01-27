Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavı ne zaman?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi final sınavları 13-14 Ocak tarihinde yapıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından sınavdan başarısız not alan öğrenciler bütünleme sınavı için hazırlanmaya başladı. İşte, öğrencilerin merakla beklediği ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri...
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Yoğun bir sınav haftasından çıkan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, son kez bütünleme sınavına girecek. 23 Ocak'ta öğrencilerin sınav merkezi tercihleri tamamlandı ve gözler bütünleme sınavı tarihlerine döndü. Peki, "2024 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? ATA AÖF bütünleme sınavına kimler girebilecek?" İşte detaylar...
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ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi ATA AÖF akademik takvimiyle bütünleme sınav tarihleri belli oldu. Buna göre bütünleme sınavı şu günler de uygulanacak;
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I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00
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2024 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
Ara (Vize) Sınavı
I.Oturum 27 Nisan 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 27 Nisan 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 28 Nisan 2024 Saat: 09.30
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Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 02 Haziran 2024 Saat: 15.00
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Bütünleme Sınavı
I.Oturum 27 Temmuz 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 27 Temmuz 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 28 Temmuz 2024 Saat: 15.00
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