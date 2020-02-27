27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Atatürk'ün manevi hatırasını taşıyan sancak Gaziantep'e kazandırıldı
- Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım: - "Gaziantep Ticaret Odası olarak, milletimizin, küllerinden doğuşunun bir sembolünü gazi şehrimize kazandırdık. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm cephelerde yanında taşıdığı ipek sancak, üzerinde 'Allah'tan gelen fetih yakındır' ayeti yazıyor"
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm cephelerde yanında taşıdığı belirtilen sancağı bir müzayededen satın aldıklarını belirterek, sancağı 25 Aralık Panorama Müzesi'ne hibe edeceklerini bildirdi.
Yıldırım, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, oldukça gururlu olduklarını belirterek, bu gururun yalnızca GTO'nun değil, Gaziantep'te yaşayan, iş ve aş üreten, istihdam sağlayan ve "Ben Gaziantepliyim" diyen herkesin olduğunu dile getirdi.
Bugüne kadar gazi şehrin kurtuluş mücadelesine, gastronomisine, sporuna, el sanatlarına kadar birçok alanda, özel çalışmalara ve ilklere imza attıklarını kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:
"Türk milleti olarak tüm zorluklara, acılara dayanma gücünü aldığımız kaynak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde küllerinden yeniden doğmuş bir şehiriz. Gaziantep Ticaret Odası olarak, milletimizin, küllerinden doğuşunun bir sembolünü gazi şehrimize kazandırdık. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm cephelerde yanında taşıdığı ipek sancak, üzerinde 'Allah'tan gelen fetih yakındır' ayeti yazıyor. Saf Suresi'nin bu ayetinin yanı sıra Fetih ve Ali İmran surelerinin de ayetleri var."
Sancağın Atatürk tarafından İzmir'in kurtuluşundan sonra Latife Hanım'a hediye edildiğinin bilindiğini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:
"Miras olarak da Latife Hanım'ın yeğenlerine kalıyor. Bu sancak, sahibi tarafından, geliri kız öğrencilerin okutulmasına harcanması adına hayata geçirilen Anadolu Bursiyerleri Programı'na aktarılmak üzere bir müzayedeye verilmiş. Bizler bu manevi değeri Gaziantep Ticaret Odası olarak gazi şehrimize kazandırmayı bir borç bildik. Gaziantepli tarihçi, sanat bilimci Murat Uğurluel'in katkılarıyla bu sancak şu anda Gaziantep Ticaret Odası yönetim kurulu kararıyla alındı. Gaziantep Ticaret Odası Meclisi onayıyla da 25 Aralık Panorama Müzesi'ne, sergilenmek üzere hibe edilecek."
"Bize göre Gazi'nin sancağı gazi şehre yakışırdı, Gazi'nin sancağı Gaziantep Ticaret Odası olarak gazi şehre armağan olsun." diyen Yıldırım, sancağın önce Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde bakıma alınacağını, ardından da sergileneceği yere götürüleceğini sözlerine ekledi.
Toplantıya GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur ile yönetim kurulu ve Meclis üyeleri katıldı.
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